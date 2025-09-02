Gaúcha é morta a facadas em Santa Catarina; companheiro é o suspeito

Suzana era natural de Pelotas, no sul do Estado. Redes sociais / Reprodução

Suzana Perez Valério, de 47 anos, foi morta a facadas na manhã de segunda-feira (1º), em Florianópolis, Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime é um homem de 30 anos, companheiro da mulher. A vítima é natural de Pelotas, no sul do Estado.

O fato ocorreu na residência do casal, no bairro Saco Grande, na capital catarinense. Conforme a PM, a vítima foi morta com golpes de faca. Depois do fato, o homem fugiu e não foi localizado até o momento.

Conforme a polícia, o suspeito tinha antecedentes criminais por violência doméstica e tinha saído da Penitenciária de Florianópolis há três meses.

Suzana morava na capital catarinense há cinco anos e tinha três filhos, de 16, 27 e 31 anos. Ela tinha um relacionamento com o suspeito há um ano.

— Eu falava para ela voltar para Pelotas, mas achamos que ela temia se mudar por conta dele. Minha mãe estava com ele por medo, então achamos que a mudança pode ter sido o motivo do crime. Ela era uma mulher trabalhadora e guerreira — disse Jander Valerio, um dos filhos da vítima.

Nesta terça-feira (2), a família fazia os trâmites para levar o corpo da vítima para Pelotas, onde deve ocorrer o velório e sepultamento.