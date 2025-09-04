Funcionário do Consulado da Alemanha em Porto Alegre é preso por suspeita de armazenar pornografia infantil

Peritos auxiliaram policiais na localização de conteúdos ilegais. Polícia Civil-RS / Divulgação

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (4) um estrangeiro, suspeito de armazenar imagens de abuso sexual infantojuvenil, em Porto Alegre. Ele é funcionário do Consulado-Geral da Alemanha, na Capital. A prisão foi realizada pela Divisão Especial da Criança e do Adolescente (Deca), no bairro Higienópolis.

As investigações, conduzidas pelo Núcleo de Operações Cibernéticas (Deca), tiveram início em fevereiro deste ano, a partir do monitoramento do ambiente virtual pelos policiais. Após diversas diligências e a identificação do investigado, a polícia obteve um mandado de busca e apreensão, cumprido nesta manhã.

Segundo o delegado Raul Vier, diretor da Deca, durante as buscas realizadas pelos policiais e peritos, foram encontrados cerca de mil arquivos com conteúdos desse tipo em dispositivos eletrônicos. Em razão disso, o homem, de 56 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante.

— A internet pode passar a falsa impressão de anonimato, mas os crimes cometidos no ambiente virtual deixam rastros. O papel da Polícia Civil é percorrer esse caminho visando à identificação dos autores desses graves delitos que atingem crianças e adolescentes — afirma o delegado.

Foram apreendidos notebook e HDs externos. A prisão foi realizada na residência do suspeito. Uma equipe do Instituto-Geral de Perícias (IGP) acompanhou as buscas e auxiliou na localização dos arquivos nos dispositivos. A ação integra a fase 4 da Operação Redenç@o.

Neste primeiro momento, a polícia constatou o crime de armazenamento, mas os dispositivos apreendidos serão submetidos a novas análises periciais, para verificar, por exemplo, a possibilidade de produção desse tipo de conteúdo.

— Cada imagem e vídeo com conteúdo de pornografia infantil representa não apenas um crime isolado, mas evidencia a ocorrência de outro delito antecedente, cometido contra uma vítima real. Por trás de cada arquivo há uma criança, em algum lugar do mundo, que foi abusada para que aquela imagem fosse produzida — diz a delegada Sabrina Dóris Teixeira, titular da 2ªDPCA.

O homem ainda será ouvido pela Polícia Civil. Ele atuava como agente consular em serviço no Brasil. A reportagem busca contato com o Consulado. O espaço está aberto para manifestação.

Monitoramento de redes pela polícia

Em abril deste ano, foi inaugurado na Capital o Núcleo de Operações Cibernéticas da Deca. Criado para fortalecer a investigação de crimes cibernéticos cometidos contra crianças e adolescentes, com foco especial em abuso sexual e ameaças a escolas, o núcleo foi estruturado numa parceria com o Instituto Sou de Fazer.

Antes mesmo da inauguração, os policiais já vinham trabalhando nesse tipo de investigação. Além de denúncias, os dois agentes que ali atuam monitoram o ambiente virtual para detectar casos suspeitos.

Os casos são descobertos pelo núcleo muitas vezes a partir do trabalho diário de monitoramento de redes, realizado pelos policiais.