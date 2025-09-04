Segurança

Latrocínio
Notícia

Funcionário de mercado é morto em assalto ao estabelecimento em Camaquã

Vítima tinha 20 anos e foi morto a facadas enquanto trabalhava no turno da madrugada; estabelecimento funciona 24 horas. Dois homens foram presos em flagrante

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

