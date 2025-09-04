Funcionário de mercado é morto em assalto ao estabelecimento em Camaquã

Um trabalhador foi morto a facadas na madrugada desta quinta-feira (4) durante um assalto a um mercado em Camaquã, no sul do Estado. Conforme a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Nicolas Pogorzelski Aires, de 20 anos.

Aires era funcionário do mercado Mini Proximidade, no bairro Vila Nova. Segundo a polícia, dois homens entraram no local e renderam a vítima.

Mesmo assim, um deles o atacou com golpes de faca. Depois, a dupla pegou o dinheiro do caixa e fugiu.

Ao ser acionada, a Brigada Militar (BM) olhou as câmeras de segurança, iniciou as buscas pela dupla e prendeu os dois em flagrante por latrocínio.

Um deles, de 26 anos, tinha antecedente por roubo em 2022. O outro, de 32 anos, tinha ficha criminal por envolvimento em diversos furtos e roubos. De acordo com a polícia, ele já havia sido preso duas vezes neste ano.

Nas redes sociais, o mercado Mini Proximidade comunicou que a unidade ficará fechada entre esta quinta e sexta-feira (5), voltando a abrir apenas no sábado (6). A empresa também informou que, por enquanto, irá suspender o atendimento no turno da noite.