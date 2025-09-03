"Sempre falou que queria ser enterrada com os irmãos", diz filho de pelotense morta em Santa Catarina

Suzana Perez Valério foi enterrada em Pelotas ao lado de seus irmãos. Arquivo Pessoal / Reprodução

Amigos e familiares se despediram de Suzana Perez Valério na manhã desta quarta-feira (3), no bairro Três Vendas, em Pelotas. A pelotense foi morta em Santa Catarina na última segunda-feira (1°).

Para conseguir realizar o translado do corpo, Jander Valério, filho de Suzana realizou uma campanha online para arrecadar os recursos. Em entrevista a reportagem de GZH, ele conta que o custo do translado e do velório chegou a R$ 10,4 mil.

— Eu decidi abrir a vaquinha porque a gente viu que ia ser meio complicado para arcar com todos os custos. Além do translado, ela deixou muita coisa lá [Florianópolis], uma casa mobiliada. Ela deixou algumas contas para trás, também — explica.

Jander também conta que ficou surpreso com a mobilização da comunidade pelotense.

— Não imaginei que ia ter uma repercussão tão grande assim, de todos ajudando. Eu fiquei muito feliz, e queria agradecer a todas as pessoas que colaboraram, porque eu consegui trazer a minha mãe para cá —

Suzane foi enterrada junto ao túmulo de seus irmãos, como era seu desejo, conforme relato do filho.

— Minha mãe sempre falou que queria ser enterrada com os irmãos — diz Jander.

