Familiares e amigos de jovem desaparecido protestam em Pelotas 

Grupo queimou pneus e bloqueou avenidas em Pelotas. Ígor Islabão / Grupo RBS

Amigos e familiares de Alan dos Santos da Rosa, 24 anos, se reuniram em um protesto na tarde desta terça-feira (2) em frente ao Fórum de Pelotas, no sul do Estado. O jovem está desaparecido desde a madrugada do último domingo (31).

Aos gritos de “justiça” e com cartazes com a foto de Alan, o grupo pediu ajuda das autoridades para encontrar o jovem. Inicialmente, o grupo realizou a queima de pneus na avenida Bento Gonçalves, no bairro Navegantes, e em seguida, caminhou até a avenida Ferreira Viana, onde bloqueou o fluxo de veículos por cerca de 30 minutos.

"A gente quer achar o meu filho", diz mãe de jovem

Conforme relatos da família, Alan foi visto pela última vez após sair de uma festa no bairro Simões Lopes. O jovem estava em um carro, junto com amigos, quando pediu para descer do veículo e seguir a pé para casa. Desde então, ele não foi mais visto.

— Cada um dos guris que estavam dentro do carro, dá uma história diferente. A gente quer achar o meu filho — conta Josimeri do Santos, mãe de Alan, que participou da manifestação.

Polícia investiga o caso

A Polícia Civil abriu inquérito policial para apurar o caso. Segundo o delegado Félix Rafanhim, titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Pelotas, nenhuma linha de investigação é descartada.

Ainda, conforme Rafanhim, os investigadores buscam imagem de câmeras de monitoramento para montar o trajeto feito pelo jovem. Além disso, o delegado confirmou que chamará amigos de Alan para prestar depoimento.