Ex-subcomandante da Guarda Municipal de Cachoeirinha vira réu por injúria racial

A Justiça aceitou nesta quarta-feira (4) a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) contra um ex-subcomandante da Guarda Municipal de Cachoeirinha, na Região Metropolitana. Assim, o homem de 44 anos se torna réu na Justiça pelos crimes de injúria racial e religiosa.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 28 de agosto, por meio do promotor de Justiça Caio Isola de Aro. No entendimento do MPRS, o réu praticou os crimes contra seis servidores públicos.

Embora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e o MPRS não tenham divulgado o nome do acusado, Zero Hora apurou que se trata de Marcus Vinicius Klebanowicz Alves.

Conforme o secretário de Segurança Pública de Cachoeirinha, Mauro Vargas, ele foi afastado da função que exercia e está respondendo a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Nesta etapa da apuração administrativa, testemunhas estão sendo ouvidas.

Relembre o caso

Dois guardas municipais de Cachoeirinha procuraram as autoridades, em junho, para relatar que vinham sendo alvo de discriminação racial por parte deste subcomandante.

As denúncias deram início a uma investigação da 1ª Delegacia de Polícia do município, que resultaram no indiciamento do homem por injúria racial.

Essas práticas quase sempre eram disfarçadas de “piadas”, comentários ofensivos ou apelidos depreciativos, segundo ela.

Em um dos episódios, ocorrido em fevereiro, a vítima relata que estava na quartelaria — sala onde o armamento da corporação é guardado — conversando com um colega negro, quando o subcomandante afirmou que tinha o desejo de abolir a Lei Áurea (que formalmente extinguiu a escravidão no Brasil).

— Ele me deu um encontrão. Foi um encontrão forte, eu estava com a arma no peito, então senti dor. Ele tirou os óculos do rosto e disse: "Desculpa, não te enxerguei porque eu estou de óculos escuros". Foi como quem diz: "Tu é preta demais para eu te enxergar" — relatou a vítima sobre outra ocasião.

As ocorrências geraram marcas psicológicas, abalaram sua confiança profissional e tornaram o ambiente de trabalho emocionalmente pesado, afirmaram vítimas.

