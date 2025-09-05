Ex-secretária de Canoas suspeita de ordenar eutanásias de animais presta depoimento e nega denúncias

Corpos de 14 animais foram encontrados dentro de um freezer na sede da secretaria. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A ex-secretária do Bem-Estar Animal de Canoas Paula Lopes, que é suspeita de ordenar eutanásias em massa e desviar dinheiro destinado ao cuidado de cães e gatos, prestou depoimento na tarde desta sexta-feira (5).

A oitiva, que começou por volta das 16h na 3ª Delegacia de Polícia de Canoas, durou cerca de uma hora e 30 minutos. Ela foi ouvida pela delegada Luciane Bertoletti, responsável pelo caso. Após o procedimento, a ex-secretária não quis dar entrevista.

Leia Mais Ex-secretária da causa animal de Canoas teria usado cargo para matar dezenas de bichos

O advogado de defesa de Paula, Gilson Araújo, afirmou que todos os pontos questionados pela delegada foram respondidos, incluindo questões como a suspeita de aplicação de eutanásia em cães e gatos para reduzir custos do tratamento e possíveis desvios de dinheiro para o instituto no nome da ex-secretária.

— Ela descreveu como era a metodologia de cuidado com os animais aplicada na secretaria. Acreditamos que a Paula convenceu a delegada de que as denúncias não são verdade — disse o advogado.

Araújo também mencionou que a ex-secretária se emocionou durante a oitiva. Segundo o advogado, há expectativa de que a polícia solicite a autópsia dos 14 animais encontrados dentro de um freezer na sede da secretaria para saber quais as causas das mortes.

Leia Mais Polícia tem indícios de que animais saudáveis sofreram eutanásia em Canoas

A defesa de Paula pretende convocar uma entrevista coletiva nos próximos dias para que ela se manifeste oficialmente à imprensa.

Na operação, a polícia encontrou mais de R$ 100 mil em dinheiro na casa da ex-secretária. O advogado afirmou que esse valor era oriundo de um distrato de um imóvel que ela havia adquirido e que seria usado para investir em uma obra do instituto e que foi guardado em espécie por preferência da secretária.

Outros três investigados prestaram depoimentos na manhã desta sexta: o marido de Paula, a tia dela, que possui um sítio onde foi encontrada uma grande quantidade de medicamentos, e uma veterinária da prefeitura que assinava os documentos que permitiam as eutanásias.

A operação

Paula Lopes é investigada há oito meses pela Polícia Civil por suspeita de uso da estrutura municipal para realizar eutanásia em animais doentes e por estelionato.

Ela é apontada como principal alvo da Operação Carrasco, deflagrada na quinta-feira (4), que cumpriu seis mandados de busca e apreensão.