Ex-secretária de Canoas suspeita de ordenar eutanásias de animais presta depoimento e nega denúncias

Paula Lopes é investigada há oito meses pela Polícia Civil. Outros três suspeitos também prestaram depoimentos

Ian Tâmbara

