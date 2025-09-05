Segurança

Operação Carrasco
Notícia

Ex-secretária da Causa Animal de Canoas será ouvida pela polícia nesta sexta-feira

Paula Lopes é suspeita de ordenar eutanásias em massa e desviar dinheiro destinado ao cuidado de cães e gatos; outros três investigados já prestaram depoimentos

Guilherme Milman

