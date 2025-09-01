Segurança

Crime em Capão da Canoa
Ex-namorado de adolescente morta a tiros na semana passada é preso em Montenegro

Homem de 29 anos também é suspeito de tentar matar a mãe da menina

Renê Almeida

Rádio Gaúcha

