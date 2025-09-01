Ex-namorado de adolescente morta a tiros na semana passada é preso em Montenegro

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (1º) o suspeito pelo feminicídio de Kaunne Mesquita dos Santos, de 16 anos. A adolescente foi morta a tiros em Capão da Canoa no dia 28 de agosto. O ex-namorado de Kauanne teve a prisão preventiva decretada no dia 29.

Conforme a polícia, o suspeito viajou a Santa Catarina depois do crime, mas retornou ao Estado e se apresentou em uma delegacia de Montenegro, no Vale do Caí. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Segundo a investigação, Kauanne foi morta com pelo menos dois disparos de arma de fogo no rosto. Ela estava saindo de uma festa na rua onde morava e foi assassinada na frente da casa em que vivia. A adolescente foi socorrida por pessoas que estavam no local e levada ao hospital Santa Luzia, onde chegou já sem vida, perto das 4h.

Testemunhas ouvidas pela polícia afirmam que os dois haviam brigado cerca de uma semana antes e que o homem tinha tentado reatar o relacionamento. No momento do crime, o suspeito também teria tentado disparar contra a mãe da menina, que foi até a janela de casa ver o que estava acontecendo, mas não foi atingida. Por isso, o caso também é investigado como tentativa de homicídio.

