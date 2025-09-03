Segurança

Região Central
Notícia

Ex-assessora de Justiça de Rosário do Sul é suspeita de vazar informações sobre prisões na Região Central

Mulher teria repassado dados sigilosos a advogado de Santa Maria; um dos investigados conseguiu fugir antes de ser preso.

Tayline Manganeli

