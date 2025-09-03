Ex-assessora de Justiça de Rosário do Sul é suspeita de vazar informações sobre prisões na Região Central

Dois celulares foram apreendidos. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil investiga uma ex-assessora judiciária suspeita de vazar informações sigilosas sobre mandados de prisão em Rosário do Sul, na Região Central do Estado. A identidade da mulher não foi divulgada.

De acordo com o delegado Giovanni Lovato, responsável pela apuração, a suspeita foi responsável por repassar os dados a um advogado de Santa Maria. Os documentos correspondiam a dois mandados de prisão preventiva. O advogado, por sua vez, teria avisado os investigados. Um deles chegou a fugir, sendo localizado e preso dias depois em outra cidade.

Os alvos da polícia respondem por estupro de vulnerável e lesão corporal contra as próprias filhas.

Investigação segue

A mulher pode responder por violação de sigilo funcional. Segundo o delegado, não está descartada a possibilidade de que a ex-assessora tenha repassado informações também em outros casos.

Na última terça-feira (2), dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços dela e do advogado suspeito de envolvimento no esquema, ambos em Santa Maria.