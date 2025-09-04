Segurança

Estelionato e maus-tratos
Notícia

Eutanásia de 239 animais e dinheiro vivo em casa: o que se sabe sobre operação contra ex-secretária de Canoas

Paula Lopes arrecadaria recursos com a promessa de auxiliar no resgate de cães e gatos em situação de risco, mas a polícia apura se ela se apropriava da verba obtida

Guilherme Milman

