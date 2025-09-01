Espaço cultural de Porto Alegre é furtado duas vezes em agosto e tem prejuízo de R$ 20 mil

Equipamentos tiveram perda total. Patricia Fagundes / Zona Cultural

A casa de eventos Zona Cultural, espaço localizado na Avenida Alberto Bins, no bairro Floresta, em Porto Alegre, foi alvo de dois ataques criminosos nos últimos dias. Entre sábado (30) e domingo (31), os responsáveis pelo local notaram danos em dois aparelhos de ar-condicionado após os equipamentos terem os componentes de cobre furtados. O caso foi notificado à Polícia Civil e o prejuízo estimado é de R$ 20 mil.

De acordo com Patrícia Fagundes, diretora da Zona Cultural, o primeiro furto foi percebido no sábado, quando a equipe descobriu que os aparelhos não estavam funcionando. Os ladrões rasgaram a estrutura de lona que fica na marquise do prédio e acessaram o local onde estavam os equipamentos para furtar as peças.

No dia seguinte, os criminosos retornaram para levar o restante da estrutura de metal e ainda vandalizaram a área externa do piso superior. Os dois equipamentos tiveram perda total e precisarão ser substituídos.

Os gestores haviam informado que, além do dano patrimonial, o local não teria condições de sediar eventos durante a 32ª edição do Porto Alegre em Cena, que acontece entre 12 e 21 de setembro. No entanto, na noite desta segunda, disseram à reportagem que vão conseguir comprar um novo ar-condicionado para não ficar de fora do evento.

Inaugurada em março de 2023, a Zona Cultural ocupa um prédio de dois andares com mais de quinhentos metros quadrados. Gerenciado por artistas gaúchos, o espaço é alugado e financiado por meio da realização de eventos.