Segurança

Bairro Floresta
Notícia

Espaço cultural de Porto Alegre é furtado duas vezes em agosto e tem prejuízo de R$ 20 mil

Entre sábado e domingo, os responsáveis pelo local notaram danos em dois aparelhos de ar-condicionado após os equipamentos terem os componentes de cobre furtados

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS