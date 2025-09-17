Entidades de servidores do IGP-RS avaliam que concurso lançado é insuficiente em relação ao déficit de pessoal

Processo seleciona novos técnicos em perícia, peritos criminais e peritos médicos. Sofia Villela / ASCOM IGP

O lançamento de um concurso para 234 vagas no Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS), na terça-feira (16), teve como repercussão um consenso entre entidades ligadas ao setor: é um passo importante, mas insuficiente para resolver o déficit de servidores.

O quadro de funcionários do IGP-RS deveria ter 1.751 profissionais, conforme a lei estadual 14.519, que trata da reestruturação do Plano de Classificação de Cargos e Vencimentos. Dado que hoje estão ativos 810 servidores no instituto, a adição de 234 funcionários ainda deixará um déficit de 41%.

— Não é o ideal, mas é um avanço — avalia o presidente do SindiPerícias, Henrique Bueno Machado.

A entidade, que representa os servidores do IGP-RS, destaca que não foram abertas no edital vagas para dois cargos: de fotógrafo criminalístico e de papiloscopista, que é o responsável pela identificação de pessoas. Atualmente, os dois cargos têm déficit de mais de 60% em relação à quantidade de servidores prevista na lei estadual.

Segundo Machado, parte desta falta de funcionários se deve aos salários pagos no mercado gaúcho, menos atrativos para os servidores do que em outros Estados, como Santa Catarina e Paraná.

— Acaba que o Rio Grande do Sul forma mão de obra qualificada para outros Estados em função da remuneração — coloca.

Outra organização do setor, a Associação dos Peritos Criminais do Rio Grande do Sul (Acrigs), tem uma avaliação parecida. Embora considere positiva a abertura do concurso, a associação destaca que outros Estados da região, além de realizar mais chamamentos de profissionais periciais, possuem planos de carreira com maior amplitude e benefícios para os peritos criminais.

"É essencial que o Governo do Estado estabeleça um plano de valorização da carreira, com melhores condições de trabalho, benefícios compatíveis com a responsabilidade da função e políticas de incentivo à qualificação contínua dos profissionais", manifestou a Acrigs, em nota.

Em agosto, reportagem de Zero Hora mostrou que o déficit de pessoal no IGP já prejudica investigações policiais que dependem de perícia. Houve casos em que reús foram absolvidos por falta de laudos periciais.

A reportagem pediu uma manifestação do Instituto-Geral de Perícias, mas não teve retorno até esta publicação. O espaço segue aberto.

O concurso do IGP-RS abre 111 vagas para Técnico em Perícia, 70 vagas de Perito Criminal e 54 para a função de Perito Médico. O salário varia de R$ 5.379,89 a R$ 17.078,17. As inscrições podem ser feitas até 16 de outubro no site da Fundatec.