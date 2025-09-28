Entenda como o PCC usava uma rede de motéis para lavar dinheiro em São Paulo

PCC lavava recursos ilícitos do tráfico de drogas em motéis. Receita Federal / Divulgação

Uma investigação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), em parceria com a Receita Federal, revelou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro operado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). O grupo usava dezenas de motéis e empresas do setor hoteleiro, em nomes de laranjas, para movimentar recursos ilícitos vindos do tráfico de drogas e de outras atividades criminosas.

Segundo o MP, entre 2020 e 2024, mais de 60 estabelecimentos ligados ao ramo movimentaram juntos mais de R$ 450 milhões. O dinheiro, de origem ilegal, era inserido no sistema financeiro por meio de transações aparentemente legais, como lucros distribuídos, compras de imóveis e aquisições de bens de luxo.

Como o esquema funcionava?

A estrutura de lavagem era baseada em três pilares principais:

Superfaturamento e lucros irreais:

empresas registravam receitas infladas e, com base nisso, declaravam distribuição de lucros e dividendos em valores extremamente altos. Um dos motéis investigados, por exemplo, distribuiu 64% de toda sua receita bruta como lucro líquido — algo considerado fora dos padrões normais para o setor.

empresas registravam receitas infladas e, com base nisso, declaravam distribuição de lucros e dividendos em valores extremamente altos. Um dos motéis investigados, por exemplo, distribuiu 64% de toda sua receita bruta como lucro líquido — algo considerado fora dos padrões normais para o setor. Uso de restaurantes com CNPJs independentes: muitos motéis contavam com restaurantes internos registrados como empresas separadas. Esses estabelecimentos também foram usados para simular movimentações legítimas. Um dos restaurantes, por exemplo, declarou mais de R$ 6,8 milhões de receita em apenas dois anos e repassou R$ 1,7 milhão em lucros a seus sócios — valores considerados suspeitos pelas autoridades.

muitos motéis contavam com restaurantes internos registrados como empresas separadas. Esses estabelecimentos também foram usados para simular movimentações legítimas. Um dos restaurantes, por exemplo, declarou mais de R$ 6,8 milhões de receita em apenas dois anos e repassou R$ 1,7 milhão em lucros a seus sócios — valores considerados suspeitos pelas autoridades. Investimento em bens de alto valor:

empresas ligadas ao esquema fizeram aquisições incompatíveis com seus rendimentos declarados, incluindo terrenos, imóveis de alto padrão, um helicóptero, um iate de luxo e até uma Lamborghini Urus — um carro avaliado em mais de R$ 2 milhões. As compras eram usadas para “esquentar” o dinheiro, dando aparência de legalidade ao patrimônio acumulado pelo grupo.

Por que os motéis foram escolhidos?

Os motéis se mostraram ideais para esse tipo de operação por dois motivos principais.

Movimentação intensa de dinheiro em espécie : por conta da discrição dos clientes, é comum que esses estabelecimentos recebam pagamentos em dinheiro vivo, o que dificulta a fiscalização e o rastreamento contábil.

: por conta da discrição dos clientes, é comum que esses estabelecimentos recebam pagamentos em dinheiro vivo, o que dificulta a fiscalização e o rastreamento contábil. Facilidade para inflar receitas: como não há necessariamente um controle rígido sobre a origem dos pagamentos, torna-se mais simples inserir recursos ilícitos no caixa e registrá-los como faturamento regular.

Quais motéis e empresas foram identificados?

Entre os estabelecimentos já identificados na investigação estão, de acordo com o g1:

Motel Uma Noite em Paris

Motel Chamour

Motel Casual

Motel Vison

Mille Motel

Motel Sunny

Maramores Empreendimentos Hoteleiros

Marine Empreendimentos Hoteleiros

Ceesar Park Empreendimentos Hoteleiros

Esses empreendimentos estão localizados principalmente na Grande São Paulo, em cidades como Santo André, São Bernardo do Campo, Itaquaquecetuba, Ribeirão Pires, além de bairros da Zona Leste da capital paulista.

Outros ramos usados pelo PCC para lavar dinheiro

A investigação também apontou que o grupo diversificou suas estratégias de lavagem de dinheiro, atuando em outros segmentos econômicos além dos motéis.

Postos de combustíveis : pelo menos 267 postos ainda ativos foram usados no esquema, movimentando cerca de R$ 4,5 bilhões em quatro anos . Apesar disso, o grupo pagou apenas 0,1% desse valor em impostos, evidenciando sonegação e fraude fiscal.

: pelo menos foram usados no esquema, movimentando cerca de . Apesar disso, o grupo pagou apenas 0,1% desse valor em impostos, evidenciando sonegação e fraude fiscal. Redes de franquias comerciais : cerca de 98 unidades de uma mesma rede de franquias também foram utilizadas como fachada para escoar o dinheiro.

: cerca de também foram utilizadas como fachada para escoar o dinheiro. Setor da construção civil: empresas do ramo imobiliário adquiriram terrenos, construíram empreendimentos e usaram os projetos como justificativa legal para o patrimônio do grupo.

Como os investigadores descobriram o esquema?

O ponto de virada na investigação ocorreu após o acesso a dados da conta iCloud de um operador financeiro do PCC. Entre os arquivos, estavam comprovantes de transferências bancárias feitas por motéis para a fintech BK Bank (antiga Berlin Finance Meios de Pagamentos Eireli).

A empresa operava como uma espécie de "banco paralelo", permitindo que os valores fossem depositados por diferentes empresas e repassados a terceiros sem que houvesse registro contábil claro sobre o remetente ou o beneficiário. A fintech, na prática, funcionava como um hub de movimentação de dinheiro sujo.

Só os motéis estavam envolvidos?

Não. Além dos motéis, o MP-SP apontou participação de empresas dos setores:

Combustível

Alimentício

Varejista (franquias)

Imobiliário

Juntas, essas empresas movimentaram mais de R$ 1 bilhão entre 2020 e 2024. Entretanto, apenas R$ 550 milhões foram registrados formalmente em notas fiscais — e menos de R$ 25 milhões foram recolhidos em tributos, um valor considerado irrisório diante do volume de capital movimentado.

Quem está por trás da operação?

O nome mais citado na investigação é o do empresário Flávio Silvério Siqueira, conhecido como "Flavinho", acusado de atuar há anos como operador financeiro do PCC. Ele já era investigado por envolvimento com postos de combustíveis adulterados e agora é apontado como responsável por coordenar a rede de empresas usadas para lavar dinheiro do crime organizado.