Engenheiro suspeito de causar prejuízo de R$ 300 mil a família é preso em Imbé

Foi preso preventivamente um engenheiro de 42 anos em Imbé, no Litoral Norte, na manhã desta segunda-feira (15). Suspeito de estelionato, o homem é investigado por causar mais de R$ 300 mil de prejuízo a uma família.

De acordo com o delegado Rodrigo Nunes, o profissional foi contratado para a construção de um pavilhão, mas nunca iniciou a obra. O suspeito chegou a realizar um orçamento com uma empresa de materiais de construção, sem dar continuidade a nenhuma outra etapa do projeto.

O engenheiro, cujo nome não foi divulgado, tem antecedentes criminais e responde a ações relacionadas a dívidas em crimes semelhantes. Conforme a investigação, em outras ocorrências, ele prometia a execução de obras, recebia valores adiantados e não cumpria os contratos.

A prisão foi decretada para evitar novas vítimas. A polícia investiga se ele está envolvido em mais casos do mesmo tipo.