Operação Laranjal 2
Empresários são presos suspeitos de usar laranjas no comando de empresas para fraudar licitações

Segundo a investigação, Carlos Alberto Serba Varreira e Renato Carlos Walter mantiveram falso proprietário em duas firmas que têm R$ 60 milhões em contratos com o governo do RS

Adriana Irion

