Segurança

Em Belo Horizonte
Notícia

Empresário que confessou atirar em gari vira réu por homicídio triplamente qualificado 

Renê da Silva Nogueira Júnior também vai responder por ameaça, fraude processual e porte ilegal de arma de fogo

Zero Hora

