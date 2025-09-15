Empresário que confessou atirar em gari vira réu por homicídio triplamente qualificado 

Empresário está preso preventivamente desde o dia 11 de agosto, quando aconteceu o crime. Reprodução / TJMG

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, que confessou ter matado o gari Laudemir Fernandes a tiros em 11 de agosto, tornou-se réu por homicídio triplamente qualificado. A denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) foi aceita nesta segunda-feira (18) pela Justiça mineira.

Ele também responderá por ameaça, fraude processual e porte ilegal de arma de fogo.

Fernandes foi morto a tiros no dia 11 de agosto. O MPMG acusa o empresário de atirar contra o gari após se irritar em razão do caminhão de lixo obstruir a passagem do seu veículo em uma rua em Belo Horizonte.

Juíza do 1º Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, Ana Carolina Rauen Lopes de Souza também manteve a prisão preventiva do empresário. Ela argumenta que há "risco à ordem pública" caso Júnior seja solto. Ele está preso desde o dia do crime.

A denúncia apresenta três qualificatórias para crime de homicídio:

Motivo fútil

Meio que impossibilitou a defesa da vítima

Perigo comum, por ter atirado em via pública, residencial e em horário de intenso movimento.

O empresário também vai responder por ter ameaçado a motorista do caminhão de lixo antes de atirar contra o gari. Para o crime de fraude processual, o MPMG argumenta que Júnior tentou enganar a polícia ao pedir que sua esposa, delegada de Polícia Civil, entregasse outra arma, diferente da utilizada no crime, aos policiais.