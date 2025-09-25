Segurança

Criminalidade
Notícia

Em três anos, Porto Alegre reduz em mais da metade o número de veículos roubados no primeiro semestre

Índice desse tipo de crime ainda é superior ao verificado nas outras capitais da Região Sul, mas caiu quase 60% na comparação com o período pré-enchente. Furtos também registraram diminuição de 11%

Beatriz Coan

