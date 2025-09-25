Em três anos, Porto Alegre reduz em mais da metade o número de veículos roubados no primeiro semestre

Porto Alegre fechou o primeiro semestre de 2025 com o menor número de roubos de veículos para o período nos últimos três anos. Foram 326 ocorrências, o que representa redução de 58,1% ante os 778 casos registrados de janeiro a junho de 2023. A queda também foi registrada nos furtos — quando não há ameaça ou violência contra a vítima —, com 10,9% menos episódios: 711 contra 798 daquele ano. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS).
A comparação entre períodos exclui 2024 por ter sido considerado atípico devido à enchente que atingiu a Capital. Ao longo dos meses de maio e junho, o acesso à cidade estava comprometido, inibindo a atuação dos criminosos, que tinham menor possibilidades de rota de fuga.
Autoridades celebram a redução nos índices, especialmente de roubo, que recebe atenção especial da Polícia Civil e da Brigada Militar por ser considerado o que chamam de "crime violento letal intencional (CVLI)" — categoria que também inclui homicídio doloso e latrocínio. O que o diferencia do furto é o fato de, em geral, criminosos usarem armas de fogo e ameaçarem a vítima para que ela entregue o veículo.
— A linha é muito tênue para um roubo de veículo virar um latrocínio. A decisão de puxar o gatilho se decide em uma fração de segundo — destaca a delegada Jeiselaure de Souza, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRV).
A redução nos casos é atribuída pelas forças de segurança ao empenho de esforços conjuntos, como policiamento preventivo da Brigada Militar, investigações da Polícia Civil, operações constantes e troca de informações.
— Assim que temos o comunicado de um roubo, já acionamos a Polícia Civil. Entramos em contato para ver o que temos de informação e, de repente, colocar esse veículo em um cercamento, avaliando as possibilidades de rotas de fuga utilizadas após o crime ou os locais de esfriamento e ocultação de veículos roubados. Repassamos essas informações para as equipes que estão nas ruas, que já vão atrás desses veículos — ilustra o coronel Fábio Schmitt da Brigada Militar, responsável pelo Comando de Policiamento da Capital (CPC).
Atrás de outras capitais da Região Sul
O resultado positivo da Capital conversa com os bons índices do Estado, divulgados no último dia 11 e que mostraram que, em agosto deste ano, o Rio Grande do Sul teve os menores números de crimes violentos letais, incluindo roubos de veículos, de toda a série histórica gaúcha, ou seja, desde 2010.
Embora seja um resultado importante no âmbito estadual, os números de Porto Alegre divulgados pela SSP-RS ainda ficam atrás das capitais dos demais estados da Região Sul: são os piores números de roubo e furto de veículos no primeiro semestre de 2025.
Curitiba, no Paraná, e Florianópolis, em Santa Catarina, têm, cada uma, um veículo roubado para 10 mil veículos registrados. Já na capital gaúcha, a proporção é quatro para cada 10 mil.
Em relação aos furtos, o cenário é semelhante. Em Florianópolis, seis a cada 10 mil veículos são furtados, em Curitiba, sete a cada 10 mil, e em Porto Alegre a proporção sobe para 10 veículos furtados a cada 10 mil registrados na cidade.
Para calcular as taxas e proporções, foi considerada como frota de cada município a soma do número total de automóveis e motocicletas registrados no mês de junho pelo Ministério dos Transportes.
Horários
Quem está de carro ou moto na rua entre 20h e 23h está mais sujeito a ser uma vítima de roubo em Porto Alegre, revelam os dados da SSP. Este é o período com maior número de ocorrências, o que pode se dar em razão da baixa visibilidade que favorece os criminosos, segundo a Brigada Militar.
— A possibilidade de não ser identificado, à noite, pode ser indicador do porquê o delito ocorre mais nesse momento — acredita o coronel Fábio Schmitt, responsável pelo Comando de Policiamento da Capital (CPC).
Já os furtos de veículos ocorrem em praticamente todos os horários, uma vez que está ligado a conveniência e oportunidade, segundo o comandante Schmitt. O lapso temporal entre o momento do crime e o registro da ocorrência, ou seja, quando a vítima percebe ter tido seu veículo levado, dificulta o combate a esse tipo de ação, justamente por impossibilitar que a polícia tenha uma noção precisa do horário em que o criminoso age.
Modelos mais visados
O furto de veículos tem como principal objetivo o desmanche e venda ilegal de peças, explica a delegada Jeiselaure, enquanto o roubo visa, além do comércio ilegal, a utilização desse veículo na prática de outros crimes, como homicídio, roubo a residência ou ações relacionadas ao tráfico. Para isso, em geral são roubados carros e motos mais novos, com até cinco anos de fabricação.
Essa diferença, ou seja, a motivação do criminoso, costuma ser determinante na escolha dos modelos mais visados.
Veja a lista dos principais alvos
Roubo
Carros
- Chevrolet Onix
- Renault Sandero
- Hyundai HB20
Motos
- Honda CG
- Honda TITAN
- Honda FAN
Furto
Carros
- Volkswagen Gol
- Fiat Uno
- General Motors Corsa
Motos
- Honda CG
- Honda TITAN
- Honda FAN
Dicas de segurança
Apesar das ações das forças de segurança, Schmitt e Jeiselaure enfatizam a importância de que os cidadãos adotem medidas de segurança. Eles elencam alguns cuidados que diminuem a exposição ao risco de ser alvo dos criminosos.
- Evite locais ermos e escuros: procure sempre andar acompanhado e não permanecer com o carro parado em locais isolados.
- Atenção ao celular: evite usar o celular ao ficar parado por muito tempo e ao entrar ou sair do veículo.
- Cuidado ao estacionar: sempre procure um lugar iluminado para estacionar e verifique a presença de câmeras de vigilância por perto.
- Momentos de vulnerabilidade: preste atenção especial ao entrar e sair da garagem de casa ou do veículo, pois são momentos delicados.
- Sinal de alerta: qualquer movimento diferente ou indício de que algo errado pode acontecer, ligue para o 190.
- Tecnologia como aliada: considere a instalação de rastreadores e tags de monitoramento nos veículos para facilitar a recuperação em caso de furto ou roubo.