Em três anos, Porto Alegre reduz em mais da metade o número de veículos roubados no primeiro semestre

Porto Alegre fechou o primeiro semestre de 2025 com o menor número de roubos de veículos para o período nos últimos três anos. Foram 326 ocorrências, o que representa redução de 58,1% ante os 778 casos registrados de janeiro a junho de 2023. A queda também foi registrada nos furtos — quando não há ameaça ou violência contra a vítima —, com 10,9% menos episódios: 711 contra 798 daquele ano. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS).

A comparação entre períodos exclui 2024 por ter sido considerado atípico devido à enchente que atingiu a Capital. Ao longo dos meses de maio e junho, o acesso à cidade estava comprometido, inibindo a atuação dos criminosos, que tinham menor possibilidades de rota de fuga.

Autoridades celebram a redução nos índices, especialmente de roubo, que recebe atenção especial da Polícia Civil e da Brigada Militar por ser considerado o que chamam de "crime violento letal intencional (CVLI)" — categoria que também inclui homicídio doloso e latrocínio. O que o diferencia do furto é o fato de, em geral, criminosos usarem armas de fogo e ameaçarem a vítima para que ela entregue o veículo.

— A linha é muito tênue para um roubo de veículo virar um latrocínio. A decisão de puxar o gatilho se decide em uma fração de segundo — destaca a delegada Jeiselaure de Souza, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRV).

A redução nos casos é atribuída pelas forças de segurança ao empenho de esforços conjuntos, como policiamento preventivo da Brigada Militar, investigações da Polícia Civil, operações constantes e troca de informações.

— Assim que temos o comunicado de um roubo, já acionamos a Polícia Civil. Entramos em contato para ver o que temos de informação e, de repente, colocar esse veículo em um cercamento, avaliando as possibilidades de rotas de fuga utilizadas após o crime ou os locais de esfriamento e ocultação de veículos roubados. Repassamos essas informações para as equipes que estão nas ruas, que já vão atrás desses veículos — ilustra o coronel Fábio Schmitt da Brigada Militar, responsável pelo Comando de Policiamento da Capital (CPC).

Atrás de outras capitais da Região Sul

O resultado positivo da Capital conversa com os bons índices do Estado, divulgados no último dia 11 e que mostraram que, em agosto deste ano, o Rio Grande do Sul teve os menores números de crimes violentos letais, incluindo roubos de veículos, de toda a série histórica gaúcha, ou seja, desde 2010.

Embora seja um resultado importante no âmbito estadual, os números de Porto Alegre divulgados pela SSP-RS ainda ficam atrás das capitais dos demais estados da Região Sul: são os piores números de roubo e furto de veículos no primeiro semestre de 2025.

Curitiba, no Paraná, e Florianópolis, em Santa Catarina, têm, cada uma, um veículo roubado para 10 mil veículos registrados. Já na capital gaúcha, a proporção é quatro para cada 10 mil.

Em relação aos furtos, o cenário é semelhante. Em Florianópolis, seis a cada 10 mil veículos são furtados, em Curitiba, sete a cada 10 mil, e em Porto Alegre a proporção sobe para 10 veículos furtados a cada 10 mil registrados na cidade.

Para calcular as taxas e proporções, foi considerada como frota de cada município a soma do número total de automóveis e motocicletas registrados no mês de junho pelo Ministério dos Transportes.

Horários

Quem está de carro ou moto na rua entre 20h e 23h está mais sujeito a ser uma vítima de roubo em Porto Alegre, revelam os dados da SSP. Este é o período com maior número de ocorrências, o que pode se dar em razão da baixa visibilidade que favorece os criminosos, segundo a Brigada Militar.

— A possibilidade de não ser identificado, à noite, pode ser indicador do porquê o delito ocorre mais nesse momento — acredita o coronel Fábio Schmitt, responsável pelo Comando de Policiamento da Capital (CPC).

Já os furtos de veículos ocorrem em praticamente todos os horários, uma vez que está ligado a conveniência e oportunidade, segundo o comandante Schmitt. O lapso temporal entre o momento do crime e o registro da ocorrência, ou seja, quando a vítima percebe ter tido seu veículo levado, dificulta o combate a esse tipo de ação, justamente por impossibilitar que a polícia tenha uma noção precisa do horário em que o criminoso age.

Modelos mais visados

O furto de veículos tem como principal objetivo o desmanche e venda ilegal de peças, explica a delegada Jeiselaure, enquanto o roubo visa, além do comércio ilegal, a utilização desse veículo na prática de outros crimes, como homicídio, roubo a residência ou ações relacionadas ao tráfico. Para isso, em geral são roubados carros e motos mais novos, com até cinco anos de fabricação.

Criminosos buscam ruas pouco movimentadas para furtar. Valdir Friolin / Agencia RBS

Essa diferença, ou seja, a motivação do criminoso, costuma ser determinante na escolha dos modelos mais visados.

Veja a lista dos principais alvos

Roubo

Carros

Chevrolet Onix

Renault Sandero

Hyundai HB20

Motos

Honda CG

Honda TITAN

Honda FAN

Furto

Carros

Volkswagen Gol

Fiat Uno

General Motors Corsa

Motos

Honda CG

Honda TITAN

Honda FAN

Dicas de segurança

Apesar das ações das forças de segurança, Schmitt e Jeiselaure enfatizam a importância de que os cidadãos adotem medidas de segurança. Eles elencam alguns cuidados que diminuem a exposição ao risco de ser alvo dos criminosos.