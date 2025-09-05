"Ele planejou esse crime e preparou o quarto da pousada", diz delegado; polícia suspeita que preso por matar mulher pode ter dopado ou asfixiado vítima

Ricardo Jardim foi preso preventivamente. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Polícia Civil acredita que o suspeito de ter matado a namorada, em Porto Alegre, e dispersado partes do corpo da vítima em dois locais – um deles no guarda-volumes da rodoviária da Capital – tenha planejado o crime e cometido dentro da pensão onde eles viviam. Pelo que foi apurado até o momento pela investigação, a mulher teria sido morta dentro de um quarto da pousada, na Zona Norte, no último dia 09 de agosto.

O publicitário Ricardo Jardim, 66 anos, foi preso de forma preventiva pelo assassinato nesta quinta-feira (4). Os detalhes foram divulgados pela equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (5).

Segundo a polícia, a mulher mantinha um relacionamento com o suspeito há aproximadamente cinco meses. Eles seriam vizinhos na pousada onde ele vivia, na Avenida São Pedro.

— Ele planejou esse crime e preparou o quarto da pousada, cobrindo com lonas e fitas adesivas. Possivelmente, ele cometeu esse crime de forma que impossibilitou que a vítima gritasse e pedisse socorro – afirmou o delegado Mario Souza, diretor do DHPP.

Uma das suspeitas da polícia é de que o Jardim possa ter dopado a vítima de alguma forma ou mesmo usado de asfixia para que ela não conseguisse pedir ajuda. A causa da morte ainda não foi apontada pela perícia. Depois, segundo a investigação, ele teria esquartejado a mulher, no mesmo local. Por fim, o publicitário teria recolhidos as lonas.

As partes do corpo da vítima foram envoltas em sacos plásticos. A polícia suspeita que o assassino possa ter usado algum produto para retardar a putrefação do corpo e evitar que exalasse odores. Quatro dias após a morte da vítima, os membros da mulher (braços e pernas) foram abandonados na Rua Fagundes Varela, no bairro Santo Antônio, dentro de sacos plásticos. Material genético coletado nos nós dos sacos permitiram que a perícia confirmasse a presença de DNA de Jardim.

No último dia 20 de agosto, o publicitário foi flagrado por câmeras da rodoviária no momento em que deixava a mala no guarda-volumes. O suspeito usava boné, luvas e máscara cirúrgica – as roupas que ele vestia foram apreendidas pela polícia e também serão usadas como prova de que Jardim é o homem que aparece nos vídeos.

O tronco da vítima só foi descoberto após funcionários sentirem mau cheiro e decidirem abrir a mala. A cabeça da mulher não foi encontrada até o momento. O quarto da pousada passou por perícia, mas os resultados não foram divulgados.

Aos policiais, o preso relatou que na quarta-feira (3), decidiu deixar a pousada onde estava hospedado após acompanhar pela imprensa que a perícia havia confirmado que as partes do corpo encontradas no Santo Antônio e dentro da mala pertenciam à mesma pessoa.

— Ele fugiu do local em que estava, saiu da pensão em que morava e foi para outro local. Nesse local, na data de ontem, a gente conseguiu localizá-lo e efetuar a prisão. No momento em que efetuamos a prisão, ele estava de fato se preparando para fugir. Pretendia deixar o Estado ou mesmo o país – afirmou o delegado André Luiz Freitas, responsável pela investigação.

A apuração, conforme a polícia, indica até o momento que o publicitário cometeu o crime sozinho. O caso é tratado como feminicídio, com motivação financeira.

Informações falsas

A investigação do DHPP apontou ainda que Jardim usava redes sociais, com informações e imagens falsas, geradas por inteligência artificial para manter contato com mulheres. No caso da vítima, no entanto, eles teriam se conhecido por residirem próximos.

A polícia suspeita ainda que Jardim tenha encaminhado falsas denúncias à polícia sobre quem seria o autor do crime. Ele teria usado o próprio telefone para fazer contato com os canais de denúncia da Polícia Civil e tentar incriminar outras pessoas. Além disso, a polícia acredita que o nome deixado por ele ao depositar a mala na rodoviária foi outra forma de tentar despistar os policiais.

— Ele tentava manter o controle da situação. Acreditamos que o terceiro ato que ele planejava era descartar a cabeça da vítima em algum lugar – afirma Souza.

O suspeito também estava com o celular da vítima e de cartões bancários. Ele teria mantido contato por telefone com pessoas próximas da mulher, para evitar que descobrissem o desaparecimento dela. Neste ponto, a polícia identificou outra semelhança com o caso ocorrido há dez anos.

Jardim foi preso e condenado por assassinar a própria mãe e concretar o corpo dela, dentro do apartamento onde ela vivia, no bairro Mont’Serrat. Neste caso, ele tentou evitar que a morte da mãe fosse descoberta, alegando aos familiares que ela havia viajado.