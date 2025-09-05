Segurança

Corpo deixado em mala
Notícia

"Ele planejou esse crime e preparou o quarto da pousada", diz delegado; polícia suspeita que preso por matar mulher pode ter dopado ou asfixiado vítima

Investigação indica que suspeito usou perfis fakes e repassou informações falsas à polícia

Leticia Mendes

