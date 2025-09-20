Segurança

Investigação
Notícia

"Ele me machucava real", relata mulher sobre professor de Direito suspeito de crimes sexuais no RS

Pelo menos seis mulheres afirmam terem sido vítimas de advogado. Polícia Civil apura denúncias que vão de estupro à violência psicológica, entre 2013 e 2025. A defesa disse ter "convicção da inexistência de fatos penalmente relevantes"

Vitor Rosa

Enviar email

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

Enviar emailVer perfil

Madu Brito

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS