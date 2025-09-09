"Ele era de confiança da administração e ganhou voto de louvor do Estado", diz juiz sobre homem que matou e concretou a mãe

No centro do debate sobre um crime que chocou o Estado nas últimas semanas, a morte e o esquartejamento de uma manicure, cujos restos mortais foram espalhados em diferentes pontos de Porto Alegre, está o histórico do suspeito: um homem que já cumpria pena por assassinar a mãe e concretar o corpo, em 2015.

O publicitário Ricardo Jardim, 66 anos, teve progressão para o regime samiaberto autorizada em 2024. Dois laudos foram favoráveis a que ele voltasse ao convívio social. O atestado de conduta carcerária também foi positivo e atestou que ele tinha "conduta plenamente satisfatória".

No programa Conversas Cruzadas de segunda-feira (9), o juiz de Direito Criminal Sidinei José Brzuska comentou sobre o então considerado "bom comportamento" do condenado e afirmou que o publicitário "era de confiança da administração". O juiz também afirmou que Ricardo Jardim ganhou "voto de louvor do Estado do Rio Grande do Sul" (assista ao vídeo acima).

Assista à integra do "Conversas Cruzadas" sobre o crime da mala