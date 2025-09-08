"Ele deixou a pousada com outra mala", diz delegado; polícia suspeita que preso dispersou partes do corpo da namorada em córrego

Ricardo Jardim está preso desde a última quinta-feira. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Um caso macabro registrado recentemente em Porto Alegre teve novos contornos no fim de semana. Outros fragmentos humanos, possivelmente da mesma vítima, foram encontrados no Guaíba, no sábado e no domingo. A Polícia Civil, que prendeu o suspeito do crime na semana passada, acredita que ele tenha dispersado partes do corpo da vítima num córrego.

Na última quinta-feira (4), Ricardo Jardim, 66 anos, foi preso pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como suspeito de ter abandonado na Estação Rodoviária de Porto Alegre um tronco de uma mulher dentro de uma mala. O caso só foi descoberto após funcionários do guarda-volumes decidirem abrir a mala, por sentirem mau cheiro. Em 13 de agosto, outras partes de membros da vítima já tinham sido encontradas em sacos plásticos no bairro Santo Antônio.

Praia de Ipanema, na zona sul de Porto Alegre. Isabella Sander / Agencia RBS

Uma perícia de comparativo genético confirmou que a vítima é Brasília Costa, 65 anos. Natural de Arroio Grande, município no sul do Estado, a vítima residia na zona norte de Porto Alegre, onde trabalhava como manicure em salões de beleza. Ela mantinha um relacionamento com Jardim havia cinco ou seis meses. A polícia trata o caso como feminicídio, com motivação financeira.

Perna foi localizada próxima à Avenida Diário de Notícias. Maria Stolting / Agência RBS

No domingo (7), pescadores encontraram parte de uma perna e um pé, nas águas do Guaíba, entre o Centro de Treinamento do Grêmio e o Pontal Shopping. A suspeita é de que seja uma perna de uma vítima do sexo feminino. A polícia constatou a presença de uma tatuagem. O membro estava enrolado em sacos plásticos e com uma fita, semelhante à usada no caso da mala na rodoviária.

Ainda no sábado, na praia de Ipanema, uma perna havia sido localizada, após ser avistada por um servidor do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Neste caso, também se acredita que seja uma perna de uma mulher.

— Pelo que temos até o momento, acreditamos que possa, sim, ser da mesma vítima. Claro que ainda dependemos da confirmação do DNA — disse o delegado Mario Souza, diretor do DHPP.

A polícia suspeita que o homem tenha descartado essas partes do corpo somente na última semana, após a repercussão do caso. Entre a noite de terça-feira (2) e a quarta-feira (3), ele deixou a pousada onde estava residindo, na Zona Norte. A suspeita é de que ele tenha abandonado partes do corpo da vítima num córrego, que desemboca no bairro Cristal, na Zona Sul. Isso explicaria o fato de que os membros não tinham sido localizados até então.

— Nessa primeira troca de pousada, ele saiu da pousada com outra mala preta. Talvez ali estivesse a cabeça da vítima e outras partes do corpo dela . Ele realizou o descarte e agora chegou até a Orla — explicou o delegado Souza.

Sobre o crânio da vítima, Jardim chegou a dizer aos policiais que havia descartado a cabeça em uma lixeira próxima à Usina do Gasômetro. No entanto, foram realizadas buscas e nada foi encontrado. A polícia acredita que, quando foi preso, ele planejava dispersar a cabeça da vítima em outro ponto.

Ele planejava um terceiro ato, que envolveria a cabeça da vítima. Ele não acreditava que seria preso. DELEGADO MARIO SOUZA Diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa

Jardim foi preso na quinta-feira em outra pousada, na zona norte de Porto Alegre.

Pistas falsas

Segundo a polícia, o preso teria tentado plantar pistas falsas, com intuito de confundir a investigação. Na mala deixada na rodoviária, foi colado um bilhete com o endereço de um escritório. Dentro da mala, também foram deixados papeis envolvendo um sindicato da Capital. A polícia acredita que ele agiu sozinho durante o crime.

— Esse era o nível de ardilosidade dele. Ele sabia que havia uma disputa numa instituição aqui da Capital, e forjou provas dando a entender que esse cadáver tinha a ver com pessoas de um sindicato. Inclusive colocou o nome e CPF de uma delas como remetente. Pelo que apuramos até agora, ele não tinha nenhuma relação com essas pessoas — diz o delegado.