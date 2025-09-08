Segurança

Mulher esquartejada
"Ele deixou a pousada com outra mala", diz delegado; polícia suspeita que preso dispersou partes do corpo da namorada em córrego

No fim de semana, novos fragmentos humanos foram localizados na orla do Guaíba. Na última quinta-feira, Ricardo Jardim foi preso como suspeito de ter abandonado na rodoviária de Porto Alegre um tronco de uma mulher dentro de uma mala

Leticia Mendes

