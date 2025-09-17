Educador físico é preso em operação contra comércio de anabolizantes em academias de Santiago

Ação apreendeu duas armas de fogo, anabolizantes, seringase documentos. Polícia Civil / Divulgação

Um educador físico de Santiago, na Região Central, foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (17) durante a Operação Doping, que teve como objetivo combater o tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A investigação começou após denúncias anônimas de vítimas que relataram problemas de saúde em razão do uso das substâncias. O empresário é suspeito pela prescrição e venda de anabolizantes. O trabalho da Polícia Civil durou cinco meses.

O preso é proprietário de três academias. Mandados foram cumpridos nos estabelecimentos e na residência dele. Nos locais, foram apreendidas duas armas de fogo, anabolizantes, seringas, documentos, um celular, máquinas de cartão de crédito e R$ 7,5 mil em dinheiro.