"É uma estrutura para enganar profissional", diz delegado que perdeu R$ 60 mil em golpe do falso leilão

A estrutura montada por criminosos que fraudavam leilões online na internet atingia até mesmo pessoas experientes. Um delegado de polícia aposentado gaúcho perdeu R$ 60 mil ao vencer o leilão de um carro.

A organização especializada no chamado golpe do "falso leilão" clonava sites de uma empresa verdadeira, além de usar anúncios e documentos verdadeiros para fazer a negociação. A operação Lance Final, deflagrada nesta terça-feira (9), prendeu oito pessoas no estado de São Paulo.

Jorge Soares conta que fazia compras frequentes em leilões e que buscou o meio para comprar um carro para os filhos. Ao vencer o lance de um Honda HRV, Jorge diz ter feito pesquisas sobre o processo e a origem do veículo, que não constatou irregularidades.

— Vieram todas as documentações, o leiloeiro, a data de arrematação, uma estrutura inacreditável. Eu fiz muitas pesquisas. Consultei o nome da leiloeira pra ver se estava inscrita, busquei a situação do veículo, e quando vi toda essa documentação fiz o pagamento — conta.

Ao fazer um depósito de R$ 60 mil, o delegado recebeu o endereço para pegar o carro, em Imbituba, Santa Catarina. Chegando lá, constatou que o local era inexistente. Ele se deu conta que havia caído em um golpe quando foi bloqueado pelo contato dos responsáveis.

— No primeiro momento fiquei chocado. No segundo momento vi que é uma estrutura para enganar profissional, não só o leigo — comenta.

Uma outra vítima, que não quis se identificar, buscava um automóvel para trabalhar com transporte por aplicativo. Ele arrematou o leilão para adquirir um Renault Kwid por R$ 21 mil.

— Me senti enganado. Minha situação não é boa, esse dinheiro era significativo pra mim, tenho filho pra criar. O objetivo era ter o carro para ter uma renda, e infelizmente perdi tudo — lamenta.