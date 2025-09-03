Segurança

Seis anos depois
Notícia

Dupla é condenada a mais de 20 anos de prisão por espancar e matar adolescente na orla do Guaíba, em Porto Alegre

Haderson Júnior Martins Floriano, 17 anos, foi assassinado no ponto turístico da Capital em setembro de 2019

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS