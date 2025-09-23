Segurança

Doze mulheres já procuraram a polícia para relatar supostos crimes sexuais de professor de direito investigado no RS

Mais seis possíveis vítimas foram identificadas pela investigação da 2ª Delegacia da Mulher desde que o caso veio a público, na sexta-feira

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

Ver perfil

Vitor Rosa



