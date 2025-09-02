Segurança

Crime em Piçarras
Dono de imobiliária suspeito de matar corretores por dívida em SC é denunciado por duplo homicídio 

Denúncia contra Ralf Junior Donke Manke foi apresentada pelo MP catarinense. Em razão de uma dívida, ele teria matado a tiros Thiago Adolfo e Deyvid Luiz Leite, em 1º de julho

