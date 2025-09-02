Dono de imobiliária suspeito de matar corretores por dívida em SC é denunciado por duplo homicídio 

Thiago Adolfo e Deyvid Luiz Leite eram corretores de imóveis. Redes sociais / Reprodução

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) apresentou, na segunda-feira (1º), denuncia de duplo homicídio qualificado contra Ralf Junior Donke Manke. O empresário é apontado como responsável pela morte dos corretores de imóveis Deyvid Luiz Leite e Thiago Adolfo.

O crime ocorreu em 1º de julho, em Balneário Piçarras, no Litoral Catarinense. O assassinato dos corretores teria sido motivado por uma dívida de R$ 25 mil, referente à venda da imobiliária do empresário.

A denúncia apresentada pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Balneário Piçarras também solicitou a manutenção da prisão preventiva de Manke, que foi preso em flagrante no dia do crime. O pedido foi deferido pela Justiça de Santa Catarina.

O MPSC também denunciou o empresário por porte ilegal de arma de fogo e aponta duas qualificatórias no duplo homicídio:

motivo fútil: por uma dívida

uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas: Manke assassinou os corretores com uma pistola 9mm.

"Estamos diante de crimes graves, praticados com crueldade e por motivo torpe. O Ministério Público vai atuar para que o denunciado seja levado ao Tribunal do Júri e responsabilizado de acordo com a lei, garantindo também que as famílias das vítimas tenham voz no processo", destacou a promotora de Justiça Ana Laura Peronio Omizzolo, em nota divulgada pelo MPSC.

O que diz a defesa

Em nota divulgada à imprensa, os advogados de Manke afirmaram receber a denúncia com serenidade e que vai "produzir provas capazes de demonstrar a inocência" do empresário. O documento foi divulgado pelo g1.

Leia na íntegra

"A Defesa de Ralf Manke, ciente da denúncia oferecida pelo Ministério Público, reitera seu compromisso com a Justiça e ressalta que não poupou esforços para colaborar com a elucidação dos fatos ao longo da investigação policial.

O oferecimento da denúncia representa o início da fase processual, ocasião em que a Defesa poderá se manifestar formalmente e produzir provas capazes de demonstrar a inocência de Ralf Manke.

O resultado apresentado não trouxe qualquer surpresa, pois apenas confirmou aquilo que a Defesa já antecipava, estando os elementos colhidos em consonância com a linha sustentada desde o início.

Com o avanço da persecução penal, a Defesa apresentará novos elementos probatórios, todos aptos a corroborar e fortalecer a tese defensiva.

Reiteramos, por fim, nossa confiança no papel do Poder Judiciário e reafirmamos, mais uma vez, o compromisso inabalável da Defesa com a Justiça.

Rodolfo Warmeling"

Relembre o crime

A crime ocorreu durante uma reunião dentro da imobiliária do suspeito, em Balneário Piçarras, no litoral norte de Santa Catarina. Os corretores foram alvejados por disparos de pistola calibre 9mm, efetuados por Ralf Manke.

Conforme a Polícia Civil, o crime foi motivado por uma dívida entre os corretores e o empresário. Deyvid havia se tornado sócio da imobiliária cerca de um mês antes do crime e Manke cobrava uma parcela atrasada de R$ 25 mil pela venda da sua parte na sociedade da imobiliária.