Dois homens são presos por suspeita de extorsão após ataque com coquetel molotov a revenda de carros em Itaqui

Fotos mostram ataque a revenda de veículos de Itaqui. Polícia Civil / Divulgação

Dois homens foram presos em Itaqui, na Fronteira Oeste do RS, na madrugada desta terça-feira (30), por suspeita de extorsão contra comerciantes da cidade.

Na segunda-feira, uma revenda de carros foi atacada com coquetel molotov por seus donos terem supostamente se recusado a pagar R$ 2 mil aos suspeitos.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos têm 24 e 30 anos e antecedentes por homicídio, roubo, lesão corporal e tráfico de drogas. Eles foram presos em flagrante e encaminhados ao Presídio Estadual de Itaqui.

