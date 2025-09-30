Dois homens são presos por suspeita de extorsão após ataque com coquetel molotov a revenda de carros em Itaqui

Dois homens foram presos em Itaqui, na Fronteira Oeste do RS, na madrugada desta terça-feira (30), por suspeita de extorsão contra comerciantes da cidade.
Na segunda-feira, uma revenda de carros foi atacada com coquetel molotov por seus donos terem supostamente se recusado a pagar R$ 2 mil aos suspeitos.
De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos têm 24 e 30 anos e antecedentes por homicídio, roubo, lesão corporal e tráfico de drogas. Eles foram presos em flagrante e encaminhados ao Presídio Estadual de Itaqui.
O delegado Rodrigo Bobrzyk, à frente das investigações, representou pela prisão preventiva dos suspeitos e aguarda decisão judicial.