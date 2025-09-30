Segurança

Crime na Fronteira Oeste
Notícia

Dois homens são presos por suspeita de extorsão após ataque com coquetel molotov a revenda de carros em Itaqui

Suspeitos têm 24 e 30 anos e cobravam R$ 2 mil de empresários da cidade

Henrique Dihl

RBS TV

Gustavo Foster

