Dois homens são mortos e outros dois ficam feridos em ataque a tiros em Tramandaí

Dois homens foram mortos a tiros e outras duas pessoas ficaram feridas na noite desta quinta-feira (11), em Tramandaí, no Litoral Norte. O ataque ocorreu por volta das 21h, na Rua Pinheiro Machado, nas imediações do Terminal Turístico.

Testemunhas relataram que um veículo HB20 prata entrou no local e dois homens desceram atirando contra o grupo. Aproximadamente 18 cápsulas de pistola foram encontradas na cena do crime. O espaço segue isolado para o trabalho da perícia.

Entre as vítimas estão Alisson Henrique Pinheiro Lopes, de 26 anos, que morreu no local. Ele possuía antecedentes por homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo, posse de entorpecentes e já havia sido foragido duas vezes.

A outra vítima é um homem de 45 anos, identificado como Jerri Chaves Mendes, ele tinha registros por tráfico de entorpecentes, homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo, posse de entorpecentes, roubo de veículo, furto a estabelecimento comercial e passagens como foragido.

Outras duas pessoas foram socorridas com ferimentos: Claudemar Duarte de Oliveira, de 48 anos, que está em estado estável e possui registros por receptação, ameaça, injúria, desobediência, abandono de incapaz e lesão corporal, e um adolescente de 14 anos também em estado estável, sem antecedentes.

A Polícia Civil investiga as motivações do crime.



