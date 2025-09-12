Segurança

Litoral Norte
Notícia

Dois homens são mortos e outros dois ficam feridos em ataque a tiros em Tramandaí

Vítimas estavam em um prado durante confraternização quando criminosos chegaram efetuando disparos de arma de fogo

Júlia Ozorio

