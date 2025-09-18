Dois homens são encontrados mortos dentro de carro queimado no Vale do Taquari

A Polícia Civil busca identificar os dois homens encontrados mortos dentro de um carro queimado na Linha Rui Barbosa, limite entre Vespasiano Corrêa e Dois Lajeados, no Vale do Taquari, no final da noite de quarta-feira (17). A suspeita é de que se trate de indivíduos que estavam desaparecidos desde a última segunda-feira (15) após saírem de Estância Velha, no Vale do Sinos, com destino a Guaporé, na Serra.

De acordo com as autoridades, testemunhas afirmaram que os dois homens desaparecidos haviam saído de Estância Velha no veículo que foi encontrado incendiado. Após o meio-dia de segunda-feira, eles não responderam mais aos contatos.

O Sandero com placas de Estância Velha foi localizado em chamas por volta das 23h20min de quarta-feira. Um dos corpos estava no banco de trás e outro no porta-malas do veículo. De forma preliminar, a polícia não identificou marcas de tiro

De acordo com o delegado de Guaporé, Tiago Albuquerque, que já investigava os desaparecimentos, a identificação das vítimas depende de laudo da perícia.

— Somente os exames periciais vão nos dizer quem são as vítimas. Tudo leva a crer que sejam os dois homens que estavam desaparecidos e utilizavam esse veículo encontrado em chamas — explica.