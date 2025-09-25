Dois alunos morrem e três ficam feridos após ataque a tiros em escola de Sobral, no Ceará

Perímetro da Escola Estadual Professor Luís Felipe, em Sobral, no Ceará, ficou isolado pela polícia após ataque a tiros. Olivando Alves / Sobral na Midia

Um ataque a tiros em uma escola na cidade de Sobral, no interior do Estado do Ceará, deixou dois alunos mortos e pelo menos três feridos na manhã desta quinta-feira (25). O caso aconteceu na Escola Estadual de Ensino Médio Professor Luís Felipe.

De acordo com o g1, ainda não se sabe o que motivou o crime, mas testemunhas afirmam que os tiros foram diparados do lado de fora da escola, no intervalo das aulas. Os suspeitos teriam passado de moto na rua efetuando os tiros.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que as vítimas estavam no estacionamento da instituição quando foram atingidas e que trabalha para localizar os envolvidos.

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informa que todos os esforços das Forças de Segurança estão sendo empregados neste momento para localizar e capturar os envolvidos nas mortes de dois adolescentes", afirmou a pasta.

A TV Globo apurou que uma das linhas de investigação é de que os crimes tenham elo com uma possível disputa de organizações criminosas. Ainda conforme a SSP-CE, uma das vítimas, sem específicar qual, estava com uma quantidade de droga, balança de precisão e embalagens.

Os dois adolescentes mortos têm 16 e 17 anos de idade. Os três alunos feridos foram levados a uma unidade de saúde por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Sobral tem pouco mais de 200 mil habitantes e fica distante 240 quilômetros de Fortaleza, capital do Ceará.

A Secretaria de Educação do Estado lamentou o ocorrido e afirmou que as aulas de sexta-feira (26) na escola foram suspensas.

"A comunidade escolar também contará com suporte dos profissionais de Psicologia da Coordenadoria Regional no retorno às aulas, a partir de análise da escola e da própria Crede"

Ataque em 2022