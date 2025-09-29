Segurança

Nesta segunda-feira
Dez anos depois do crime, homem acusado de esquartejar amiga e viajar com partes do corpo em mala vai a júri 

Vandré Centeno do Carmo confessou ter assassinado Cíntia Beatriz Lacerda Glufke. Além dele, serão julgados seus dois irmãos por envolvimento no homicídio de 2015

Pâmela Rubin Matge

