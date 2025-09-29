Dez anos depois do crime, homem acusado de esquartejar amiga e viajar com partes do corpo em mala vai a júri 

Vandré aguarda o julgamento em liberdade desde 2019. Marcelo Oliveira / Agencia RBS

No dia 7 de agosto de 2015, Cíntia Beatriz Lacerda Glufke, 34 anos, foi morta de forma brutal por um amigo e ex-colega de trabalho. O crime que teve início no bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre, não cessou no ato da execução. A vítima foi esquartejada. Partes do corpo foram enroladas em um lençol, enterradas e cimentadas no pátio em frente à casa do suposto assassino, no bairro Rubem Berta. Outras foram colocadas em uma mala, descartada no município de São Joaquim, na serra catarinense, após viagem do suspeito ao Estado vizinho.

Mais de 10 anos depois, vai a júri nesta segunda-feira (29), a partir das 9h30min, na Capital, Vandré Centeno do Carmo , 35 anos.

, 35 anos. À época recepcionista de hotel e acusado pela morte de Cíntia, o suspeito está em liberdade desde novembro de 2019.

Na Justiça, responde por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Também serão julgados por participação na morte, os irmãos Jean e Alan Centeno do Carmo.

Nas últimas semanas, o crime de uma década atrás voltou à tona por conta da repercussão de caso semelhante, que teve início em 13 de agosto.

O publicitário Ricardo Jardim, 66 anos, confessou também ter esquartejado e colocado corpo da namorada em uma mala , depositada na rodoviária de Porto Alegre.

, depositada na rodoviária de Porto Alegre. Em 2018, Jardim havia sido condenado a 28 anos em regime fechado por matar e concretar a própria mãe

Em 2024, Jardim obteve progressão para o regime semiaberto

No entanto, durante o período em que esteve preso no regime fechado, relatou à polícia ter dividido cela com Vandré

A semelhança dos casos tem chamado a atenção da polícia e especialistas em saúde mental.

A delegada Jeiselaure de Souza, que hoje é titular da Delegacia de Roubo de Veículos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DRV/Deic), foi a responsável pela investigação do caso de Vandré. Segundo ela, o crime foi premeditado em detalhes. Vandré comprou a passagem com antecedência, a serra e os materiais para fazer o concreto. Ele ainda mostrava a amigos mensagens supostamente enviadas por Cíntia, diznedo que ela teria encontrado um novo amor.

Mesmo quando confrontado, quando já tínhamos descoberto tudo e ele já tinha confessado o crime, ele dissimulou e nunca demonstrou arrependimento. Choca ele estar solto diante da gravidade do que cometeu. JEISELAURE DE SOUZA

Uma década para a realização do júri

O tempo para realização de um júri depende de fatores como o ritmo de cada vara, se há perícias e o tempo de produção delas, se houve recursos e o tempo de tramitação desses. Por essas razões, a demora não é incomum, tampouco uma peculiaridade da Justiça gaúcha, salienta Marcelo Peruchin, advogado criminalista e professor de direito penal da PUCRS.

Procurado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afirmou que não se manifestará a respeito do júri do caso Vandré.

Família da vítima não sabia do julgamento

Distantes mais de 1,5 mil quilômetros de Porto Alegre, familiares de Cíntia, que vivem em Uberaba (MG), não sabiam da iminência do júri. Na cidade mineira, vivem a mãe e as duas irmãs da vítima. O pai já era falecido à época do assassinato. O marido, segundo uma das irmãs, está morando nos Estados Unidos.

A empreendedora Vanessa Cristina Lacerda Fernandes, 40 anos, é uma das irmã de Cíntia. A última vez que se viram pessoalmente foi em 21 julho de 2015.

Ela veio nos visitar e estava bem, mas com o olhar triste. Meses antes, trouxe o assassino aqui para passar Natal e Ano-Novo. Ele conheceu nossa família. Na madrugada do dia 6 para 7 de agosto, estava falando com a minha irmã, e no dia 7, a partir da meia-noite, já era o assassino se passando por ela. Hoje, é muita saudade e dor. E a maior dor é ver o sofrimento da minha mãe nesses anos. VANESSA CRISTINA LACERDA FERNANDES Irmã de Cintia

Vanessa Cristina Lacerda Fernandes (E) viu a irmã pela última vez em 21 julho de 2015. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

A irmã mais nova da vítima, a servidora pública Andrezza Marta Lacerda, 39, relata a revolta familiar em relação ao longo tempo para júri e as soltura dos suspeitos.

Cíntia era uma pessoa muito amada. Ela faz falta a todo momento. Nossa família foi destruída, e minha mãe passa os dias chorando. Temos que manter a mente ocupada e com orações. Ela não merecia ter partido tão cedo pelas mãos de psicopatas covardes que estão soltos por aí. ANDREZZA MARTA LACERDA Funcionária pública e irmã mais nova de Cíntia.

Relembre o caso

Cíntia Beatriz Lacerda Glufke foi morta e esquartejada em 7 de agosto de 2015 .

em . Segundo a denúncia, a vítima foi atraída à residência de um dos acusados sob o pretexto de um almoço. Após discussão, foi agredida e morta com golpes de marreta. O corpo foi esquartejado com serra elétrica.

O tronco e a cabeça foram enrolados em um lençol, enterrados e cimentados no pátio em frente à casa do suspeito de ser o assassino, no bairro Rubem Berta. Pernas, pés, mãos e braços foram colocados em uma mala .

no pátio em frente à casa do suspeito de ser o assassino, no bairro Rubem Berta. Pernas, pés, mãos e braços foram colocados em uma . Por volta das 19h30min do mesmo dia, câmeras de segurança da rodoviária de Porto Alegre flagraram Vandré Centeno do Carmo , amigo da vítima, embarcando para São Joaquim, em Santa Catarina, com uma mala.

de Porto Alegre flagraram , amigo da vítima, embarcando para São Joaquim, em Santa Catarina, com uma mala. Na madrugada do sábado, 8 de agosto, ele abandonou a bagagem em um terreno baldio, a cerca de 200 metros da rodoviária do município.

A mala foi encontrada no dia seguinte por um catador de latas.

O marido de Cíntia, Thomas Glufke, à época com 34 anos, estava nos Estados Unidos e veio para Porto Alegre quando soube do desaparecimento da mulher. Ele prestou depoimento e sugeriu que a polícia buscasse informações com Vandré, embora não suspeitasse dele, uma vez que era amigo da vítima.

A partir de cruzamento de dados, descobriu-se que as partes encontradas em São Joaquim eram de Cíntia. A polícia chamou Vandré para depor. Sem saber que a mala havia ido encontrada no município catarinense, ele afirmou que havia viajado para São Joaquim, onde tinha familiares. E, então, acabou confessando o assassinato.

Vandré apontou o sogro da vítima como mandante, alegando que ele estaria revoltado por supostas traições de Cíntia contra o filho.

Celular da vítima usado depois da morte

Após o crime, Vandré enviou mensagens pelo celular de Cíntia, passando-se por ela, a parentes e amigos, possivelmente para retardar a descoberta do assassinato, conforme a polícia. Ao marido, enviou um recado de que a mulher estava saindo de casa para morar com um piloto de avião em Curitiba, no Paraná.

Vandré foi preso no dia 21 de agosto. Em depoimento, disse que o crime teria sido motivado por supostas cobranças e bullying que seriam praticados por Cíntia. Afirmou ainda que tivera um envolvimento amoroso com a vítima.

Sogro foi isentado de culpa

Em setembro de 2015, o Ministério Público denunciou cinco pessoas pelo assassinato de Cíntia. Além de Vandré e seus irmãos, a aposentada Esmeralda Luciano de Antoni, à época com 75 anos, e o sogro de Cíntia, o microempresário Werner Glufke, então com 65 anos.

Esmeralda era amiga e chamada de "madrinha" por Vandré. Na casa dela, ele deixou alguns objetos de Cíntia no dia do crime. A aposentada também viajou junto dele até Santa Catarina, onde descartou a mala com partes do corpo da vítima. Segundo a investigação policial, a idosa também tinha um relacionamento amoroso com o recepcionista.

Em relação ao sogro de Cíntia, uma reviravolta aconteceu ao longo do processo. Em um dos depoimentos, Vandré voltou atrás, admitindo que Werner não havia planejado a morte. De dentro do presídio, ele também escreveu uma carta inocentando o sogro da vítima. Relatos dos irmãos dele ao MP também isentaram a culpa de Werner.

Em 2016, A Justiça concedeu liberdade provisória a Esmeralda e Werner. O juiz considerou "razões humanitárias" para a liberdade já que a mulher era idosa e não havia sido apontada "conduta material no delito de homicídio". Ela morreu no dia 6 de janeiro de 2024, conforme informado pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul (Arpen/RS). Werner foi solto e retirado do processo por falta de provas que apontassem participação no crime.

A reportagem buscou contato com a família Glufke, mas não obteve retorno. Um dos advogados que os representava em 2015 também foi procurado mas informou que não estava mais com o caso e não tinha notícia dos antigos clientes.

Mineira de Uberaba, Cíntia Beatriz Lacerda Glufke foi assassinada aos 34 anos. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

A vítima

Cíntia Beatriz Lacerda Glufke, 34 anos, era mineira de Uberaba e morava em Porto Alegre. Ela era casada havia 12 anos com o programador de informática Thomas Glufke. O casal se conheceu por meio de uma rede social da igreja mórmon.

Meses antes do assassinato, os dois estariam vivendo uma crise conjugal. No dia do crime, Thomas estava em viagem a trabalho aos EUA.

Incialmente, Cíntia tinha uma relação de amizade com Vandré. Antes de morrer, ela estava desempregada, mas antes trabalhou com ele em um hotel da capital gaúcha e foram colegas em um curso de comissário de bordo. Vandré chegou a a viajar até Uberaba para conhecer a família da amiga.





Os três réus

Vandré Centeno do Carmo

35 anos, amigo e ex-colega de Cíntia.

Confessou ter matado e esquartejado a vítima.

Será julgado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Foi preso no dia 21 de agosto de 2015 e está em liberdade desde novembro de 2019.

Cumpre aplicação de medidas cautelares como comparecimento aos atos do processo e comparecimento trimestral em juízo para apresentações.

Para a soltura foi considerado o excesso de prazo na formação da culpa.

Alan Centeno do Carmo

28 anos, irmão de Vandré.

Suspeito de roubar o celular e eletrônicos da vítima e ajudar na ocultação do corpo.

Será julgado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Preso no dia 27 de agosto de 2015. Está em liberdade em relação a este processo desde 3 de março de 2017.

Cumpre aplicação de medidas cautelares como comparecimento aos atos do processo e comparecimento trimestral em juízo para apresentações.

Para a soltura foi considerado o excesso de prazo na formação da culpa.

Jean Centeno do Carmo

30 anos, irmão de Vandré.

Suspeito de roubar o celular e eletrônicos da vítima e ajudar na ocultação do corpo. Será julgado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Preso no dia 27 de agosto de 2015. Está em liberdade em relação a este processo desde 3 de março de 2017.

Cumpre aplicação de medidas cautelares como comparecimento aos atos do processo e comparecimento trimestral em juízo para apresentações.

Para a soltura foi considerado o excesso de prazo na formação da culpa.

Contrapontos

A Defensoria Pública Estadual (DPE), que atua na defesa dos três irmãos, informou à reportagem que não irá se manifestar antes do júri.

O que diz o Ministério Público

Representado pelo promotor Francisco Saldanha Lauenstein no júri, o MP informou que "possui provas sólidas contra os três irmãos envolvidos nesse crime hediondo. Elas são consistentes e serão apresentadas no Tribunal do Júri na próxima segunda-feira."

O júri

A sessão está marcada para começar às 9h30min desta segunda-feira (29), no Plenário da 2ª Vara do Júri. A sessão será conduzida pela magistrada Eveline Radaelli Buffon. Não há previsão de duração para o julgamento. Os réus serão representados pela Defensoria Púbica Estadual (DPE). Não foi apresentado assistente de acusação.

