Deputado TH Joias é alvo de operação contra tráfico de drogas e venda de armas para o CV no Rio de Janeiro

TJ Jóias: deputado assumiu como suplente em 2024. Instagram: @thjoias / Reprodução

Deputado estadual do Rio de Janeiro Thiego Raimundo dos Santos Silva (MDB), o TH Joias, é alvo de duas operações deflagradas na manhã desta quarta-feira (3) contra o crime organizado. O parlamentar é suspeito de esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e venda de armas – todos ligados à facção Comando Vermelho (CV).

Investigação do Ministério Público do Rio (MPRJ) aponta que TH se aproveitou do seu mandato para indicar e nomear membros do Comando Vermelho a cargos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), conforme o g1.

O parlamentar e seus comparsas são acusados de dificultar operações policiais contra o grupo criminoso e negociar a compra e venda de armas para o CV. TH Joias também é suspeito de operar um esquema de corrupção na Alerj em favor da facção.

Deflagrada pelo MPRJ, a Operação Bandeirante mira TH e outras pessoas, todos acusados por associação para o tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo. São cumpridos quatro mandatos de prisão e cinco de busca e apreensão em endereços da Barra da Tijuca, Copacabana e Freguesia.

Já a Operação Zargun, da PF, cumpre 18 mandatos de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão. Neste inquérito, o parlamentar e demais alvos devem responder por organização criminosa, tráfico internacional de armas e drogas, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

Até a atualização mais recente desta matéria, o parlamentar ainda não havia sido localizado. Ele é considerado foragido. Dois alvos foram detidos:

Gabriel Dias de Oliveira , o Índio do Lixão : apontado como um dos chefes do Comando Vermelho

, o : apontado como um dos chefes do Comando Vermelho Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o Dudu: assessor parlamentar de TH

Quem é TH Joias

Thiego Raimundo dos Santos Silva assumiu o cargo de deputado estadual em 2024, substituindo Otani de Paulo Ele foi oficializado no cargo após Rafael Picciani, secretário Esporte e Lazer do Rio de Janeiro na época e primeiro da fila de suplente, desistir.

O apelido TH Joias é oriundo da sua marca, que produz peças exclusivas em ouro. O parlamentar já fez joias para famosos como os cantores Poze do Rodo e L7, além do jogador do Real Madrid Vini Jr.

“Herdeiro do ofício que aprendeu com seu pai, Juberto, TH acompanhava, ainda criança, as funções de ourives e administração da loja de sua família no centro de Madureira, Zona Norte da cidade, após as aulas”, diz o perfil do deputado na Alerj.

O que dizem os envolvidos

Em nota, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido que TH é filiado, revelou que ele será desligado da sigla. O texto foi divulgado pelo g1.

“Diante das notícias de que o deputado suplente TH Joias está sendo procurado pela polícia, com mandado de prisão por suspeita de tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro, além de negociar armas para o Comando Vermelho (CV), o MDB decidiu expulsar o parlamentar.