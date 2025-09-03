Segurança

Crime organizado
Notícia

Deputado TH Joias é alvo de operação contra tráfico de drogas e venda de armas para o CV no Rio de Janeiro

Parlamentar é suspeito de operar esquema de corrupção para favorecer o grupo criminoso e indicar comparsas para cargos na Assembleia Legislativa fluminense

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS