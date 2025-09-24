Depósito de carros roubados é descoberto e 10 veículos são recuperados no Vale do Sinos; dono do local foi preso

Um homem apontado como dono do local foi preso em flagrante. Polícia Civil / Divulgação

Um depósito de carros roubados e furtados foi descoberto pela Polícia Civil nesta terça-feira (23) em Portão, no Vale do Sinos. Um homem de 60 anos, apontado como dono do local, foi preso em flagrante pelo crime de receptação de veículo com sinal de identificação adulterado.

A ação foi realizada pela 2ª Delegacia de Polícia de Gravataí, após informações anônimas apontarem a existência de um depósito clandestino em um sítio da cidade.

A denúncia indicava que veículos furtados e roubados na Região Metropolitana e no Vale do Sinos eram levados ao local para serem desmanchados e adulterados.

Durante a ação, 10 veículos recentemente alvo de ações criminosas foram encontrados no sítio e recuperados pela Polícia Civil.