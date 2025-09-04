"Criminoso buscou forma de se expor, temos que entender o porquê", diz delegado sobre mala com parte de corpo na rodoviária

Homem usava máscara e luvas. Divulgação / Polícia Civil

A polícia divulgou nesta quinta-feira (4) imagens do homem que deixou uma mala na rodoviária de Porto Alegre com parte do corpo de uma mulher dentro. Os restos mortais foram descobertos por funcionários do setor de guarda-volumes do terminal, na segunda (1º).

As imagens tornadas públicas pela investigação confirmam que a bagagem foi deixada no local por volta das 20h do dia 20 de agosto. O suspeito usava uma máscara cirúrgica e luvas cinza, além de um boné vermelho, uma jaqueta azul e uma camisa preta com estampa branca.

Apesar da máscara e das luvas, a escolha da rodoviária, um lugar com movimento constante e monitorado por câmeras, indica que ele buscava exposição para o caso, avalia o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Mario Souza:

— Tem nuances de um roteiro que esse criminoso possa estar seguindo, temos que avaliar ainda, porque ele compareceu na rodoviária, fez uma exposição, tomando os cuidados, máscara, óculos, boné, roupa folgada, luvas, ele quis ir na rodoviária, quis largar a mala lá, com partes do corpo da vítima, então ele quis fazer essa exposição, embora tenha tomado os cuidados. Isso demonstra que ele buscou uma forma de se expor, tem que entender o porquê. Isso que está sendo avaliado na investigação.

A polícia divulgou as imagens em busca de informações que possam identificar o suspeito. Pistas podem ser enviadas aos canais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de forma anônima, pelos telefones:

0800-642-0121

181

Para deixar a mala com parte do corpo de uma mulher no guarda-volumes da rodoviária, o criminoso precisou se identificar. Ele usou um nome e CPF falsos para isso, mas indicou, com dados reais, o destinatário da bagagem, a pessoa que deveria retirá-la no local.

— O mais provável é de que esse ato de colocar o nome, o CPF, registrar, carimbar e deixar na rodoviária, certamente foi na intenção de incriminar uma pessoa — diz Souza.

Segundo o delegado, a investigação já chegou a esta pessoa e "tomou providências", mas mantém os procedimentos e o nome sob sigilo.

— Está sendo avaliada, mas não tem esse cenário de ter, por exemplo, a esposa sumida ou uma ex-mulher — destaca o diretor do DHPP, indicando que não há informações, até aqui, de que a vítima tenha relação com esta pessoa que foi implicada pelo suspeito ao deixar a mala na rodoviária.

Mesmo assim, o nome é mantido na lista de principais suspeitos, juntamente, é claro, com o do homem mostrado nas imagens. Souza faz a ressalva, porém, que o responsável por deixar a parte do corpo no terminal não é, necessariamente, o único autor do crime:

— Pela experiência dos investigadores, está caminhando para uma situação de a vítima conhecer quem organizou o assassinato.

Outras partes do corpo da mulher, cuja identidade ainda não foi confirmada, foram encontradas na Rua Fagundes Varela, no bairro Santo Antônio, zona leste de Porto Alegre, no dia 13 de agosto. O que se sabe até aqui sobre a vítima é que ela teria em torno de 45 anos.