Segurança

Investigação
Notícia

Crime da mala: Polícia Civil faz buscas por crânio de vítima em depósitos de lixo no RS

Ricardo Jardim, principal suspeito do crime e preso preventivamente desde 4 de setembro, disse que deixou resto mortal em contêiner nas redondezas da Usina do Gasômetro

Vitor Rosa

Enviar email

Pedro Trindade

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS