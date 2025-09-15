Crime da mala: Polícia Civil faz buscas por crânio de vítima em depósitos de lixo no RS

Ricardo Jardim foi ouvido no início da noite de 10 de setembro. Alessandro Agendes / Grupo RBS

A Polícia Civil informou que está fazendo buscas em lixões pelo crânio da mulher que foi esquartejada e teve partes do corpo espalhadas por Porto Alegre. Os trabalhos são concentrados em depósitos e aterros sanitários que recebem resíduos da Capital.

Conforme os investigadores, a decisão de concentrar as diligências nesses locais se dá porque o suspeito afirma ter deixado o crânio em um contêiner de lixo nas redondezas da Usina do Gasômetro.

— Temos o apoio das empresas que fazem a limpeza urbana, os funcionários estão atentos para informar a Polícia Civil. Temos apoio do IGP, à disposição para ir ao local com eventual suspeita. Todas as diligências estão sendo feitas — diz o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Mario Souza.

A Defensoria Pública, que representa o suspeito, diz que só se manifestará nos autos do processo.

Rastro financeiro na mira

Outra prioridade da investigação nos próximos dias é identificar e refazer o rastro financeiro de Ricardo Jardim. O contexto econômico é considerado fundamental pelas autoridades para esclarecer a dinâmica do crime. O suspeito teria feito movimentações nas contas de Brasília:

— Verificar o que pode ter comprado, como, se pelos seus meios de compra ou meios de compra da vítima, e também verificando nesses locais o que foi adquirido, como foi adquirido, porque isso tudo pode ter uma interligação maior. Para que nós possamos encaixar todo esse circuito e compreender o que aconteceu.

Análise preliminar da Polícia Civil indica que o publicitário pesquisou na internet sobre identificação de pessoas e DNA um dia após deixar a mala com o tronco da vítima na Estação Rodoviária.



