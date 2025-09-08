Corpo em mala: vítima e suspeito se conheceram em abrigo durante enchente em Porto Alegre

Suspeito do crime ao lado da vítima. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

A mulher que teve partes do corpo encontradas dentro de uma mala na Estação Rodoviária de Porto Alegre e o suspeito do crime se conheceram durante a enchente, em um abrigo da Capital, em junho do ano passado, conforme Raquel Costa, cunhada da vítima. O homem está preso preventivamente desde a quinta-feira (4).

Brasília Costa, 65 anos, e Ricardo Jardim, 66, haviam terminado o relacionamento em outubro de 2024. Segundo Raquel, voltaram há cerca de cinco meses. Eles haviam combinado de viajar para João Pessoa (PB).

Brasília era divorciada, não tinha filhos e gostava de ser chamada de Bia. Pessoas próximas dizem que a manicure natural de Arroio Grande, no sul do Estado, era "reservada" e "gostava de ficar sozinha".

A mulher nunca apresentou Ricardo aos familiares. Conforme relatos, o publicitário teria dito que tinha problemas com a mãe e os filhos, por isso não gostava de sair. Em 2018, Ricardo foi condenado por matar a mãe e concretar o corpo dela — crime cometido em 2015.

— Ela (Brasília) sempre foi de ficar o final de semana todo aqui em casa. Vinha sexta e ia embora só domingo. Depois que estava com ele, ela não vinha mais e ficava. A última vez que ela veio foi em julho. E só almoçou com a gente e foi embora. Ele começou a mandar mensagem dizendo que ela tinha que ir — relata a cunhada.

Até a mais recente atualização desta reportagem, o suspeito não havia constituído defesa, segundo a Polícia Civil.

Celular da vítima e conversas

O suspeito estava com o celular da vítima e teria se passado pela mulher em mensagens para familiares após o crime, de acordo com a investigação. O conteúdo do aparelho e de outros dispositivos apreendidos será analisado pelos peritos.

A principal linha de investigação aponta que, como o homem estaria enviando mensagens pelo celular da vítima, nenhum amigo ou familiar teria suspeitado de que algo estava errado e, assim, não houve registro de desaparecimento.

A cabeça da vítima ainda não foi localizada. Essa etapa é necessária para permitir a identificação completa do corpo e contribuir para a definição precisa da causa da morte.

Linha do tempo: progressão de pena e fuga do suspeito

15 de janeiro de 2024

Justiça autoriza progressão ao semiaberto e liberação com monitoramento diante da falta de vaga, com apresentação obrigatória em 48h.

16 de janeiro de 2024

Ricardo é liberado da prisão.

19 de janeiro 2024

Ricardo se apresenta ao Instituto Penal de Monitoramento Eletrônico, que não tem tornozeleiras disponíveis.

28 de fevereiro de 2024

Acontece uma tentativa de agendamento da instalação da tornozeleira, mas Ricardo não atendeu as ligações.

06 de abril de 2024

Feito o registro de "Não Apresentação", passando para a condição de foragido.

22 de abril de 2024

Ministério Público solicita a expedição de mandado de prisão.

06 de fevereiro 2025

Juízo regride cautelarmente o regime para o fechado e expede mandado de prisão.

Ricardo Jardim foi preso preventivamente durante investigação do caso da mala. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O que a polícia já estabeleceu sobre a dinâmica do crime

Depósito da mala

Câmeras mostram um homem deixando a mala no dia 20 de agosto no guarda-volumes da Rodoviária. O objeto ficou no local por cerca de 12 dias, até ser aberto pela equipe do setor devido ao odor.

Planejamento e ocultação

O autor removeu as pontas dos dedos dos membros para dificultar a identificação e deixou a cabeça por último, estratégia que, segundo a polícia, visava retardar o reconhecimento da vítima.

Relacionamento e possível motivação

Segundo a investigação, o suspeito mantinha relacionamento com a vítima e tentou usar os cartões dela. Comprovantes de transações entre ambos foram encontrados. A motivação financeira é apurada.

Apreensões

Com o suspeito, os policiais apreenderam celulares e notebook. O material será periciado após pedidos judiciais de acesso aos dados.

