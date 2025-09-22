Corpo é localizado no porta-malas de carro incendiado em Viamão

O corpo de um homem foi encontrado no interior de um carro incendiado na noite de domingo (21), em Viamão, na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Civil, por volta das 19h, um carro em chamas foi localizado na Estrada Bericó José Bernardes, no bairro Planalto.

Os bombeiros foram acionados, estiveram no local e controlaram o incêndio.

Depois, no porta-malas do veículo, um GM/Meriva, foi localizado o corpo. Devido à carbonização, não foi possível identificar a vítima até o momento.

Uma averiguação preliminar no cadáver indicou ferimento de disparo de arma de fogo na região da cabeça. A vítima também estava com as mãos amarradas para trás.

O local foi isolado pela Brigada Militar para a realização da perícia.