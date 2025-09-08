"Conversas Cruzadas": polícia traz novidades do paso do corpo na mala

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o delegado diretor da Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do RS, Mario Souza, a repórter de GZH Leticia Mendes, a psiquiatra forense, professora e coordenadora do curso de formação em psicoterapia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre Vivian Day e o juiz de Direito Criminal Sidinei José Brzuska para falar sobre a investigação do caso do corpo na mala.