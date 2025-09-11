Segurança

Usava identidade falsa
Condenado por morte de fotógrafo em Canoas, líder de facção criminosa gaúcha é preso na Bolívia

Juliano Biron da Silva, que estava foragido desde 2024, também foi condenado por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e roubo a uma agência bancária

Adriana Irion

Humberto Trezzi

