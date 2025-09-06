Condenado por estuprar filha e neta é preso em Santa Vitória do Palmar

Homem foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado pelo estupro da filha e da neta. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 60 anos, condenado por estuprar a filha e a neta, foi preso na noite de sexta-feira (5) no município de Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado. Ele estava foragido desde 29 de agosto, quando recebeu pena de 20 anos de prisão em regime fechado.

A prisão foi resultado de uma ação conjunta entre a Delegacia de Polícia de Santa Vitória do Palmar e a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) de Palhoça, em Santa Catarina, onde o crime foi cometido.

Segundo o delegado Lucas Lima, que coordenou a operação, o criminoso tem familiares na cidade do sul do Estado. O caso foi investigado pela Polícia Civil de Palhoça desde 2016. O homem abusou da filha e da neta por um período de dois anos, quando ambas eram menores de 12 anos.

A Delegacia de Santa Vitória foi informada pela polícia catarinense sobre a localização do foragido. O mandado de prisão, expedido pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Palhoça, foi cumprido na Barra do Chuí.