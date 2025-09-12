Como a polícia rastreou e conseguiu capturar na Bolívia um dos criminosos gaúchos mais procurados

Biron chegou ao Estado depois de ter sido preso na Bolívia. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A fuga de Juliano Biron da Silva do confortável regime de prisão domiciliar a que estava submetido, em novembro de 2024, gerou uma dor de cabeça para policiais civis e federais do Rio Grande do Sul. Condenado a 33 anos de prisão, o criminoso — um dos expoentes de uma das maiores facções criminosas gaúchas — é conhecido pelo alto poder de fogo e de corrupção, além da crueldade.

Biron foi localizado num condomínio da cidade de Santa Cruz de La Sierra, a maior da Bolívia, com o tamanho aproximado de Porto Alegre. Ele estava morando há um ano numa casa no bairro Las Palmas, repleto de residências de alto padrão. E, nos últimos dias, fugiu para um resort de luxo, o hotel Los Cedros, com piscina e sauna. O foragido portava documento de identidade falso, do Maranhão, e foi capturado por agentes da Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), braço da polícia boliviana.

Juliano Biron da Silva, numa de suas últimas capturas Polícia Militar / Divulgação

A operação de captura foi, formalmente, propiciada por meio do Centro de Cooperação Internacional formado por policiais de vários países, com participação da Polícia Federal brasileira. A sede é no Rio de Janeiro. Só que a história por trás da prisão é que a Polícia Civil gaúcha já tinha levantado e repassado a colegas federais e até de outros países várias informações sobre Biron.

O Denarc recebeu dicas, no início do ano, de que o foragido estava na Bolívia e as compartilhou com a PF. O criminoso foi colocado na lista de Difusão Vermelha da Interpol (Polícia Internacional, que estabelece cooperações para captura de fugitivos de 196 países), recorda o delegado Carlos Wendt, diretor do departamento, para quem a captura de Biron era prioridade.

Algumas informações davam como certo o paradeiro dele em Santa Cruz de La Sierra e até alguns telefones possivelmente usados.

O problema é que a polícia brasileira não tem jurisdição em outros países. A saída foi compartilhar dicas. O adido da PF na Embaixada do Brasil na Bolívia foi acionado e contatou autoridades daquele país. Uma policial do Denarc foi escalada para intermediar as conversas com integrantes da FELCN boliviana e enviou cópias de dois mandados de prisão pendentes contra Biron.

A polícia boliviana já estava preocupada com sua imagem, porque reportagens recentes mostraram como bandidos brasileiros tinham transformado Santa Cruz de La Sierra em refúgio. Entre os que passaram por lá estão Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, um dos chefes de uma grande facção paulista. Ele foi preso na cidade boliviana quando tentava renovar seu documento de identidade falso. Junto com ele estava um policial boliviano que atuava como segurança pessoal do traficante, que também foi preso.

Outro que passou por Santa Cruz é Fábio Rosa Carvalho, o Fábio Noia, um dos chefes da facção de Biron. Ele conseguiu fugir da Bolívia para a Argentina após ser detectado, mas acabou preso em Buenos Aires por policiais argentinos, acompanhados de policiais civis gaúchos da Delegacia de Capturas do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Faltava Biron. Na última terça-feira (9), a agente do Denarc foi avisada num telefonema de que dois brasileiros tinham sido presos pela FELCN. Os policiais bolivianos desconfiaram que um deles era Biron e questionaram se os mandados de captura estavam válidos. Estavam. Mediante foto, ele foi reconhecido, mas depois foram confrontadas digitais, já que o foragido usava documento falso.

Biron foi expulso de imediato do país, por ter sido flagrado cometendo crime — o uso de documento falsificado. Com isso, se evitou um demorado processo de extradição. O criminoso foi levado de avião, acompanhado de policiais federais do Brasil, até Corumbá, Mato Grosso do Sul. Lá pernoitou numa repartição da PF e foi entregue na manhã desta sexta-feira (12) para agentes do Denarc, comandados pelo delegado Alencar Carraro.

A polícia gaúcha buscou o foragido pela manhã, e ele chegou em Porto Alegre de tarde, num avião bimotor da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Biron será submetido a audiência de custódia no Judiciário e devolvido a um presídio de segurança máxima.

Suspeita de aulas inexistentes e doenças forjadas

Condenado, em 2020, a 20 anos e oito meses de prisão pelo assassinato do fotógrafo José Gustavo Bertuol Gargioni, 22 anos, em Canoas, na Região Metropolitana, Biron ficou apenas seis anos em presídio. Ganhou progressão de regime em agosto de 2021. Ele estava preso pelo crime desde 2016. A decisão de progressão foi assinada pela juíza Sonali da Cruz Zluhan, da 1ª Vara de Execuções Criminais.

Biron não podia sair imediatamente, porque tinha prisão preventiva decretada por suspeitas em outro crime. Quando a progressão foi autorizada, não havia vaga em estabelecimentos de semiaberto. Ele então foi inserido no sistema de monitoramento eletrônico e mandado para casa, com tornozeleira eletrônica, em 18 de janeiro de 2022.

Por recurso do Ministério Público, surgiu a obrigatoriedade de ele fazer exame psicossocial. Para isso, foi procurado em casa e não foi encontrado. Biron teve prisão decretada, foi preso em um condomínio em Capão da Canoa e voltou ao regime fechado para fazer o exame.

Em 19 de julho de 2022, ganhou novamente o direito ao regime semiaberto. Ele pediu para cumprir a pena em Cascavel, para onde foi transferido para ficar em "regime semiaberto harmonizado sem monitoração eletrônica".

Em junho de 2023, pediu autorização para viagem a trabalho, dizendo ser corretor de imóveis. Foi autorizada viagem por 30 dias para Santa Catarina.

Em 2 de abril de 2024, a Justiça de Cascavel (PR) mandou colocar tornozeleira eletrônica. Biron tinha 10 dias para se apresentar. Em 12 de junho, o juiz de Cascavel Leonardo Ribas Tavares registrou que Biron não foi encontrado no endereço declarado e que o local parecia vazio. O magistrado concedeu 100 dias de prazo de salvo-conduto, a contar de 24 de abril de 2024, para que ele comparecesse e colocasse a tornozeleira, sob pena de regressão de regime. E também determinou que o apenado apresentasse toda a documentação de comprovação do tratamento médico que alegava estar fazendo. Pediu ainda que a defesa explicasse a questão de o apenado não ter sido encontrado no endereço.

Em 8 de agosto, o juiz fez pedido a um hospital sobre atendimentos a Biron e solicitou que a defesa cumprisse a determinação que havia sido dada em 12 de junho.

Em 10 de setembro, o juiz paranaense indeferiu pedido de prorrogação de salvo-conduto em que Biron alegava precisar fazer fisioterapia e ajuda de familiares para o tratamento no RS. Ele também determinou que Biron se apresentasse em três dias para colocar a tornozeleira. Na decisão, o magistrado destacou que o apenado tinha 41 anos, queixas de dor lombar e nenhum outro problema de saúde. E que saiu de procedimento médico de "bloqueio de nervos periféricos", que não foi de emergência e apenas com anestesia local, sem usar sequer remédio contínuo. E, por fim, que a única recomendação médica era evitar esforço físico.

Em 11 de setembro de 2024, em nova manifestação, o juiz registrou não ter objeção à transferência da execução da pena para a comarca em que aparentemente o apenado morava e de onde nunca teria se afastado. E novamente insistiu que novos pedidos só seriam apreciados depois que ele colocasse a tornozeleira.

Em 16 de setembro de 2024, o magistrado de Cascavel recebe da defesa de Biron oito certificados de cursos à distância que o preso teria realizado, pedindo remição de pena. Ao examinar detalhadamente os cursos (de atendimento ao cliente, direito do consumidor, servente escolar e recepcionista de hotel, entre outros), o juiz Tavares ressaltou que Biron teria de ter frequentado os cursos durante oito horas diárias, sete dias por semana, para cumprir as 2.640 horas alegadas nos documentos. "Isso seria incompatível com o trabalho de corretor de imóveis (também alegado pelo presidiário) e sessões de fisioterapia que realizava".

Biron também alegou que sofria de "severas dores na coluna e não podia permanecer muito tempo sentado". O magistrado estranhou que, mesmo com esse problema de saúde, ele tivesse frequentado oito horas diárias de aulas. Por fim, no despacho, o juiz salienta que duas das entidades que ministrariam os cursos não eram cadastradas no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional. Com base nisso, ele negou a remição de dias de prisão ao apenado.

No mesmo despacho, o juiz de Cascavel declinou da competência em favor da Vara de Execuções Penais de Cachoeirinha. Ou seja, o processo voltou a tramitar no RS, ainda sem que Biron se apresentasse para colocar tornozeleira.