Comerciantes relatam onda de furtos e arrombamentos no bairro Menino Deus, em Porto Alegre

Proprietário da barbearia estima que o prejuízo tenha sido de R$ 10 mil. Kathlyn Moreira / Agencia RBS



Correção: A Polícia Civil não detalhou o número de furtos e arrombamentos no bairro, diferentemente do que foi publicado entre 13h46min e 20h45min de 30 de setembro. O texto já foi corrigido.

Comerciantes do Menino Deus, em Porto Alegre, reclamam que os estabelecimentos do bairro têm sido alvo de arrombamentos e furtos durante a madrugada.

Nas últimas duas semanas, uma barbearia e uma hamburgueria foram invadidas na Rua Botafogo. O caso mais recente aconteceu na madrugada de sábado (27), por volta das 3h, quando um homem quebrou o vidro da fachada, arrombou a grade de ferro da barbearia Barbatana e entrou no local.

O assaltante, com capuz, abriu gavetas e levou máquinas e equipamentos, guardando tudo em uma sacola. Pela manhã, o proprietário William Rezende foi avisado por mensagens de pessoas que notaram o portão arrombado.

— Ele já sabia onde as coisas estavam. Levou todos os meus equipamentos. Máquina, tesoura, tudo que era mais caro. Roubou os perfumes que eu tinha para venda, o celular da barbearia, e a caixinha de som — desabafa.

Na mesma rua, Yan Perin, sócio- proprietário da Wish Burguer relata sucessivas tentativas de invasão. Em uma delas, no dia 19 de setembro, um homem, também encapuzado, quebrou o vidro de uma janela alta da cozinha e tentou entrar. A ação foi interrompida por um funcionário que dormia no local e acendeu a luz, espantando o criminoso.

Criminoso tentou entrar por uma janela estreita. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

— Eu ouço o barulho do vidro caindo, pensei que tinha sido os pratos, aí levantei correndo e quando eu vi tinha um cara na janela — relembra Alexandro Aparecido de Araújo, funcionário da hamburgueria.

A medida de manter um funcionário no local durante a madrugada foi adotada por Yan após uma tentativa de furto em 25 de agosto. Naquela ocasião, o criminoso acessou o restaurante pela casa abandonada ao lado, e tentou levar o ar-condicionado, protegido por uma grade. Nas duas ações, o suspeito fugiu antes da chegada da polícia.

Alexandro (à esquerda) flagrou a ação do bandido, que fugiu antes da chegada da polícia. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

— É triste. Vão ser presos, mas vão voltar — lamenta Alexandro, desanimado.

Yan estima que, desde o ano passado, o prejuízo já passou de R$ 25 mil, sem contar os estragos causados pela enchente de maio de 2024, que inundou o espaço antes mesmo da inauguração.

A gente já teve o prejuízo da enchente e logo que nós abrimos, dois, três meses depois disso, já começaram os furtos do ar-condicionado. Eles levam os fios. A outra vez, o cara tentou até levar o condensador, que é um motor bem grande, mas acabou deixando cair no chão e quebrou. YAN PERIN Sócio-proprietário da Wish Hamburgueria

Em outra ocasião, bandido tentou levar o aparelho de ar-condicionado. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

Investigação

A delegada Cristiane Ramos, da 2ª Delegacia de Polícia, afirmou que há casos, como o da hamburgueria, em que os responsáveis nem haviam registrado o boletim de ocorrência.

— Nós estivemos no local e trouxemos o representante para ele fazer o registro. Sobre a barbearia, a gente recebeu a ocorrência na segunda-feira e a seção já está em diligências para verificar a autoria — salienta.

Ramos afirma que a Polícia Civil coordena operações de patrulhamento e abordagens noturnas para coibir esses crimes na capital gaúcha.

O que diz a Brigada Militar

"A Brigada Militar, por meio do 1º Batalhão de Polícia Militar, informa que não há indicativos de aumento nas ocorrências de furto e arrombamento a estabelecimentos comerciais no bairro.

As estatísticas de criminalidade na região permanecem estáveis ao longo do ano, com variações pontuais. No mês de setembro, foram registradas duas ocorrências desse tipo. Com o registro do caso ocorrido na segunda-feira, o total no mês soma três ocorrências.

A Brigada Militar mantém patrulhamento ostensivo e ações preventivas no bairro, com equipes especializadas dedicadas à segurança local.