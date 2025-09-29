"Começou a desferir disparos em todo mundo", diz testemunha de ataque que deixou seis feridos em Porto Alegre

Brigada Militar atendeu a ocorrência e Polícia Civil assumiu a investigação do ataque a tiros no centro de Porto Alegre. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Uma testemunha que presenciou o ataque a tiros na madrugada desta segunda-feira (29) em frente a uma casa noturna no Centro Histórico de Porto Alegre, contou à Rádio Gaúcha como tudo aconteceu.

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas ao sair do estabelecimento, que fica na Rua Marechal Floriano, entre a Rua Riachuelo e a Avenida Salgado Filho. De acordo com a testemunha, que não quis ser identificada, o atirador disparou aleatoriamente, sem um alvo específico.

— Eu estava em frente à casa noturna, indo buscar duas pessoas que eu conheço e, de repente, um carro parou, a pessoa que estava nesse carro baixou um capuz preto e começou a desferir disparos em todo mundo, não foi intencionalmente em alguém — conta.

Segundo as autoridades, ao menos 20 tiros foram disparados contra as vítimas. Duas pessoas com ferimentos graves foram socorridas e encaminhadas ao hospital pelas autoridades. Outras quatro foram levadas a instituições de saúde por amigos e populares que estavam no local do tiroteio.

Por volta das 11h, um dos pacientes já havia sido liberado após atendimento médico. Outros três estão em observação, em estado estável, incluindo os feridos com gravidade.