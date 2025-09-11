Chacina em Santa Catarina: libanês mata esposa, dois enteados e fere sogra em Joinville

Polícia Militar de Joinville atendeu a ocorrência no bairro Saguaçu. PMSC / Divulgação

Um homem de 49 anos, de cidadania libanesa, matou a esposa e dois enteados a tiros na manhã desta quinta-feira (11) em Joinville, Santa Catarina. O suspeito ainda tentou assassinar a sogra, que ficou ferida. Após os homicídios, o suspeito teria cometido suicídio, conforme informações do NSC Total.

As vítimas são uma mulher, de 40 anos, que seria esposa do suspeito, e os dois filhos dela: um adolescente de 15 anos e uma menina de 11. Ele também efetuou um disparo contra sua sogra, de 60 anos, mas ela resistiu.

O caso ocorreu na casa onde a família morava havia 10 anos, no bairro Saguaçu. Vizinhos relataram à polícia que ouviram disparos por volta das 3h.

A Polícia Militar foi acionada pelo irmão do suspeito, que encontrou ele morto e com a uma arma em mãos. A menina de 11 anos estava em sua cama, o corpo da esposa do atirador estava caído em um corredor da residência e o adolescente estava sem vida próximo da avó – única sobrevivente.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

Procure ajuda

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV ( cvv.org.br ) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link ).