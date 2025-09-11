Segurança

Manhã trágica
Notícia

Chacina em Santa Catarina: libanês mata esposa, dois enteados e fere sogra em Joinville

Crime ocorreu nesta quinta-feira. Suspeito teria cometido suicídio após matar a família, indica investigação

Zero Hora

