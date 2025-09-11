Chacina em Santa Catarina: libanês mata esposa, dois enteados e fere sogra em Joinville

Um homem de 49 anos, de cidadania libanesa, matou a esposa e dois enteados a tiros na manhã desta quinta-feira (11) em Joinville, Santa Catarina. O suspeito ainda tentou assassinar a sogra, que ficou ferida. Após os homicídios, o suspeito teria cometido suicídio, conforme informações do NSC Total.
As vítimas são uma mulher, de 40 anos, que seria esposa do suspeito, e os dois filhos dela: um adolescente de 15 anos e uma menina de 11. Ele também efetuou um disparo contra sua sogra, de 60 anos, mas ela resistiu.
O caso ocorreu na casa onde a família morava havia 10 anos, no bairro Saguaçu. Vizinhos relataram à polícia que ouviram disparos por volta das 3h.
A Polícia Militar foi acionada pelo irmão do suspeito, que encontrou ele morto e com a uma arma em mãos. A menina de 11 anos estava em sua cama, o corpo da esposa do atirador estava caído em um corredor da residência e o adolescente estava sem vida próximo da avó – única sobrevivente.
O caso é investigado pela Polícia Civil.
Procure ajuda
Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.
Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).
Você também pode buscar atendimento na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no telefone 192, ou em um dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Estado. A lista com os endereços dos CAPS do Rio Grande do Sul está neste link.