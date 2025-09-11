Caso Kiss: Ministério Público recorre para restabelecer penas de condenados

Elissandro Callegaro Spohr (E), Mauro Londero Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão (D) foram condenados pela tragédia. Montagem sobre fotos de Lauro Alves / Agencia RBS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) ingressou, na terça-feira (9), com um recurso no Tribunal de Justiça do RS (TJRS) para tentar restabelecer as penas aplicadas aos quatro condenados no Caso Kiss no júri realizado em 2021. A tragédia aconteceu em 2013, em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, e deixou 242 mortos e mais de 600 feridos.

O recurso busca reverter a decisão da 1ª Câmara Especial Criminal do TJRS, que, em 26 de agosto, reduziu as penas dos réus. Caso o pedido não seja aceito, o MP sinalizou que pretende recorrer às instâncias superiores.

— Se esses embargos de declaração não forem acolhidos pelo TJRS, ou seja, se não for restabelecida essa sentença, o MPRS vai recorrer para os tribunais superiores: Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF) — afirmou a procuradora de Justiça Flávia Mallmann.

Zero Hora já havia adiantado, em 28 de agosto, que o MP recorreria desta última decisão do Judiciário.

Entenda as movimentações do caso

Em dezembro de 2021, Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann (sócios da boate), Marcelo de Jesus dos Santos (vocalista da banda Gurizada Fandangueira) e Luciano Bonilha Leão (auxiliar da banda) foram condenados a penas que variavam entre 18 e 22 anos de reclusão pela tragédia ocorrida em 2013.

As condenações geraram reação das defesas, que, ao longo dos anos, argumentaram que o resultado foi contrário às provas dos autos. Ou seja, que os jurados teriam decidido com base em provas que não estavam no processo. Por esse motivo, entraram com recursos para buscar a retirada das condenações dos réus.

Em 26 de agosto deste ano, a 1ª Câmara Especial Criminal do TJRS decidiu manter a validade do júri de 2021, mas acatou parcialmente os recursos das defesas, reduzindo as penas dos envolvidos. Dessa forma, as sentenças foram recalculadas, variando entre 11 e 12 anos de prisão:

Elissandro Callegaro Spohr (sócio da boate): 12 anos — antes, condenado a 22 anos e seis meses

— antes, condenado a 22 anos e seis meses Mauro Londero Hoffmann (sócio da boate): 12 anos — antes, 19 anos e seis meses

— antes, 19 anos e seis meses Marcelo de Jesus dos Santos (músico): 11 anos — antes, 18 anos

— antes, 18 anos Luciano Bonilha Leão (auxiliar da banda): 11 anos — antes, 18 anos

Com as novas penas, os quatro passaram a ter direito à progressão de regime, segundo a Justiça.

O que dizem as defesas

Mauro Londero Hoffmann

O advogado Mario Cipriani afirmou que esse novo desdobramento jurídico é um recurso ministerial que arrastará "por mais alguns anos este triste acidente".

"O recurso do MP é para esclarecer pontos que considerou omissos no acórdão sobre a redução das penas. Não há omissão alguma. O acórdão é claro sobre a fórmula usada para operar as reduções, que até deveriam ter sido mais baixas. De qualquer maneira, é o recurso ministerial que interrompe o prazo para possíveis recursos ao STJ, arrastando por mais alguns anos este triste acidente."

Elissandro Callegaro Spohr

O advogado Jader Marques, que representa Elissandro Callegaro Spohr, não retornou à reportagem até a publicação.

Luciano Bonilha

O advogado Jean Severo, que representa Luciano Bonilha, ainda não respondeu à reportagem.

Marcelo de Jesus dos Santos

A advogada Tatiana Borsa, que representa Marcelo de Jesus dos Santos, ainda não respondeu à reportagem.

Linha do tempo

A redução das penas aconteceu após anos de disputas judiciais, que incluíram a anulação do júri em 2022 por irregularidades na escolha dos jurados e a posterior confirmação das condenações pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2024. Veja:

27 de janeiro de 2013: incêndio atinge boate

O acendimento de um artefato pirotécnico provocou um incêndio na casa noturna, deixando 242 mortos e mais de 600 feridos.

28 de janeiro de 2013: prisão dos suspeitos

Um dia após o incêndio, a Justiça decretou a prisão temporária de Elissandro Spohr, Mauro Hoffmann, Luciano Bonilha Leão e Marcelo de Jesus dos Santos.

29 de janeiro de 2013: bloqueio de bens

Foi autorizado o bloqueio de bens de sócios e da boate Kiss. Cerca de uma semana depois, cinco imóveis e uma conta com cerca de R$ 500 mil foram bloqueados, conforme a Defensoria Pública.

1º de março de 2013: prisões preventivas

A Justiça revogou a prisão temporária e decretou a prisão preventiva dos quatro suspeitos pelo incêndio que atingiu a boate Kiss.

22 de março de 2013: 16 indiciados

Nove pessoas, entre sócios e funcionários da boate e integrantes da banda, além de um bombeiro, foram indiciadas por homicídios com dolo eventual qualificado contra as vítimas. Quatro servidores públicos foram indiciados por homicídios culposos, além de dois bombeiros e um ex-sócio da boate por fraude processual.

2 de abril de 2013: 8 denunciados

Oito pessoas foram acusadas criminalmente pelo Ministério Público, quatro delas por homicídio doloso qualificado e tentativas de homicídio, duas por fraude processual e duas por falso testemunho.

3 de abril de 2013: acusados viram réus

O juiz da 1ª Vara Criminal de Santa Maria, Ulysses Louzada, aceitou na totalidade a denúncia do MP contra oito pessoas.

29 de maio de 2013: réus são soltos

A Justiça do Rio Grande do Sul decidiu conceder liberdade provisória aos quatro presos por envolvimento no incêndio da boate Kiss. Eles passam a responder ao processo em liberdade.

3 de junho de 2013: Justiça separa processos

O processo contra os oito réus foi dividido em dois, um para os quatro acusados de homicídio doloso e outro para os acusados de fraude processual e falso testemunho.

18 de julho de 2013: inquérito contra prefeito é arquivado

O inquérito policial que responsabilizava o então prefeito de Santa Maria, Cezar Schirmer, foi arquivado.

27 de janeiro de 2014: homenagens um ano depois

No dia em que o incêndio completou um ano, familiares, amigos e sobreviventes fizeram uma série de homenagens às vítimas.

5 de dezembro de 2014: nova denúncia

MP denunciou 43 pessoas por crimes como falsidade ideológica, fraude processual e falso testemunho. Acusações tiveram como base inquérito policial que investigou falsificação de assinaturas e outros documentos para a abertura da boate.

4 de maio de 2015: cartazes contra promotor

A Justiça determinou a remoção de cartazes colados na fachada da boate com críticas ao promotor Ricardo Lozza. Ele fiscalizou a boate antes do incêndio, após reclamações de poluição sonora.

3 de junho de 2015: bombeiros condenados

Dois bombeiros foram os primeiros condenados em processos relacionados ao incêndio. A Justiça Militar considerou os agentes culpados por inserção de declaração falsa na assinatura e emissão do segundo alvará que liberava a Kiss para funcionamento.

1º de setembro de 2015: nova condenação de bombeiro

Um major do Corpo de Bombeiros foi condenado a seis meses de detenção pelo crime de fraude processual na Justiça comum. Nos dias seguintes à tragédia, ele teria inserido no arquivo da boate documentos que não faziam parte do plano de prevenção contra incêndio da casa noturna.

2 de setembro de 2015: MP denuncia pais de vítimas

Três familiares de vítimas do incêndio foram denunciados pelo crime de calúnia contra o promotor Ricardo Lozza.

27 de julho de 2016: Justiça determina júri

Os quatro réus do processo criminal serão julgados em julgamento popular, conforme determinação do juiz Ulysses Fonseca Louzada.

5 de outubro de 2016: bombeiro absolvido

O Tribunal de Justiça Militar (TJM) absolveu um militar e reduziu a pena de outros dois investigados pela concessão de alvará à boate Kiss.

23 de março de 2017: recursos negados

O Tribunal de Justiça negou os recursos dos réus contrários à realização do júri. Por outro lado, os desembargadores também decidiram retirar as qualificadoras do crime, de motivo torpe e meio cruel.

1º de dezembro de 2017: Justiça desconsidera dolo

Nova decisão definiu que os réus não seriam julgados por votação popular, já que o crime doloso, ou seja, intencional, foi desconsiderado.

18 de junho de 2019: STJ reenvia réus a júri

A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu mandar os acusados pelo incêndio na boate Kiss ao julgamento popular.

14 de outubro de 2019: Justiça marca júris

O júri dos réus pelo incêndio foi dividido. Em março de 2020, seriam julgados Marcelo de Jesus e Mauro Hoffmann. Já em abril, Elissandro Spohr e Luciano Bonilha.

17 de dezembro de 2019: júris unificados

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça determinou a unificação dos júris contra Marcelo, Mauro e Luciano. Além disso, o caso contra Elissandro foi enviado para Porto Alegre.

12 de fevereiro de 2020: desaforamento para Porto Alegre

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concedeu o pedido de desaforamento para mais dois réus, Marcelo e Mauro. Os dois seriam julgados em Porto Alegre em vez de Santa Maria.

12 de março de 2020: STJ suspende júri

O ministro do STJ Rogerio Schietti Cruz decidiu suspender o julgamento de Luciano Bonilha até a análise do desaforamento.

10 de setembro de 2020: júris em Porto Alegre

Os quatro réus no caso do incêndio da boate Kiss serão julgados em um único júri, em Porto Alegre, após decisão tomada pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.

18 de setembro de 2020: bombeiros condenados novamente

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aceitou recurso do Ministério Público e condenou dois bombeiros pela concessão irregular de alvará à boate.

5 de abril de 2021: júri é marcado

O júri dos quatro réus pelo incêndio da Boate Kiss foi marcado para o dia 1º de dezembro, em Porto Alegre, a partir das 9h.

3 de novembro de 2021: sorteio dos jurados

Justiça realiza primeiro sorteio de jurados. Novas definições ocorrem nos dias 17 e 24 de novembro.

1º de dezembro de 2021: júri começa

Julgamento popular dos quatro réus começa com sessões diárias, das 9h às 2h, inclusive durante os finais de semana. Juiz Orlando Faccini Neto preside audiências.

2 de dezembro de 2021: emoção de sobreviventes

O segundo dia de julgamento terminou marcado por discussões ásperas entre promotores e advogados e até uma intervenção mais veemente do juiz. Também teve o primeiro depoimento de uma testemunha no processo, além de três sobreviventes.

4 de dezembro de 2021: "Filme de terror"

Ao longo dos dias, diversos sobreviventes foram ouvidos. Uma das testemunhas relatou ter vivido "um filme de terror" dentro da boate no dia do incêndio.

5 de dezembro de 2021: emoção de sobrevivente

O depoimento do sobrevivente Delvani Brondani Rosso, 29 anos, emocionou os jurados. "Quando eu fui caindo, eu fui me despedindo... da minha família, dos meus amigos", disse, mostrando cicatrizes de queimaduras.

8 de dezembro de 2021: Elissandro depõe

O primeiro réu foi interrogado no júri. O sócio da boate Elissandro Spohr se emocionou ao depor. "Eu virei um monstro de um dia para o outro", disse.

9 de dezembro de 2021: demais réus depõem

O nono dia do júri marcou o fim dos interrogatórios dos réus. Luciano Bonilha Leão, Mauro Hoffmann e Marcelo de Jesus dos Santos foram ouvidos.

10 de dezembro de 2021: condenação e habeas corpus

Após 10 dias de julgamento, os quatro réus pelo incêndio foram condenados a penas de 18 a 22 anos e meio de prisão. No entanto, o desembargador Manuel José Martinez Lucas concedeu um habeas corpus preventivo aos acusados.

14 de dezembro de 2021: prisões determinadas

O então presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, aceitou o recurso MP pedindo a suspensão do habeas corpus aos condenados. Dois réus já foram presos no mesmo dia. Os outros dois foram presos no dia seguinte, um em Santa Catarina e outro no RS.

3 de agosto de 2022: júri anulado

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça acolheu parte dos recursos das defesas e anulou o júri que condenou os quatro réus. Dessa forma, um novo júri deve ser marcado. Familiares reagem: "É inacreditável".

5 de agosto de 2022: juiz comenta nulidade

Dois dias depois da anulação do júri, o juiz Orlando Faccini Neto se manifestou sobre a decisão. O magistrado que presidiu o julgamento deu sua versão sobre supostas reuniões suas com os jurados, uma das nulidades apontadas.

13 de junho de 2023: julgamento de recurso do caso Kiss é adiado

O julgamento de recurso do caso Kiss no Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi adiado após pedido de vista de dois ministros. No recurso, o Ministério Público pedia a restauração da condenação dos quatro réus.

5 de setembro de 2023: STJ mantém anulação de júri

Por quatro votos a um, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a anulação do júri da boate Kiss, realizado em 2021. A votação confirmou a decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que havia acatado, em agosto de 2022, recurso da defesa dos réus e anulou o julgamento por supostas irregularidades jurídicas.

21 de setembro de 2023: novo julgamento é marcado

Um novo júri dos quatro réus pelo incêndio na boate Kiss foi marcado para o dia 26 de fevereiro. Com a decisão, as condenações de Elissandro Spohr, Mauro Hoffmann, Luciano Bonilha Leão e Marcelo de Jesus dos Santos, com penas que vão de 18 a 22 anos e meio de prisão, perderam validade.

9 de fevereiro de 2024: Toffoli suspende novo julgamento

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a realização do júri dos réus pelo incêndio da Boate Kiss. O novo julgamento estava previsto para ocorrer dia 26 de fevereiro de 2024, em Porto Alegre. O ministro atendeu a um pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

2 de setembro de 2024: Dias Toffoli, do STF, reverte anulação de júri da Kiss, e réus voltam a ser presos

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), acolheu os recursos apresentados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul e pelo Ministério Público Federal (MPF) contra a anulação do julgamento e determinou que os quatro condenados voltem para a cadeia.

3 de fevereiro de 2025: Segunda Turma do STF confirma condenação e prisão dos réus da boate Kiss

Colegiado formou maioria sobre o tema. Apenas os ministros André Mendonça e Nunes Marques divergiram do voto do relator, Dias Toffoli, que manteve a decisão contra os quatro julgados.

11 de abril de 2025: STF mantém condenações por incêndio na boate Kiss

Todos os ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram para manter as condenações de quatro condenados pelo incêndio na boate Kiss.

26 de agosto de 2025: Justiça reduz penas dos condenados

1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) decide manter a validade do júri que condenou os réus, em 2011, mas acata parcialmente os recursos das defesas, reduzindo as penas de Elissandro Spohr, Mauro Hoffmann, Luciano Bonilha Leão e Marcelo de Jesus dos Santos.

5 de setembro de 2025: Justiça autoriza progressão de regime para três condenados

2ª Vara de Execuções Criminais (VEC) de Porto Alegre e VEC Regional de Santa Maria autorizam progressões para regime semiaberto para Elissandro Callegaro Spohr, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão.

8 de setembro de 2025: Quarto condenado tem progressão de regime autorizada pela Justiça

Juiz de direito Geraldo Anastácio Brandeburski Júnior, da 2ª Vara de Execuções Criminais (VEC) de Porto Alegre, autoriza a progressão para o regime semiaberto a Mauro Londero Hoffmann, sócio da Boate Kiss.