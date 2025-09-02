Segurança

Investigação
Notícia

Corpo em mala na rodoviária de Porto Alegre: vítima possivelmente conhecia o assassino e morte passa longe do crime organizado, diz delegado

Em entrevista à RBS TV, o diretor do DHPP, Mario Souza, afirmou que polícia está muito perto de prender o suspeito

Guilherme Milman

Enviar email

Maria Fernanda Luchsinger

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS