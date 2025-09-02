Corpo em mala na rodoviária de Porto Alegre: vítima possivelmente conhecia o assassino e morte passa longe do crime organizado, diz delegado

Suspeito apresentou dois números de CPF no guarda-volumes da rodoviária e disse que outra pessoa buscaria a mala. Gabriela Plentz / Agência RBS

A polícia faz buscas ao homem suspeito de ter deixado uma mala com parte de um corpo no guarda-volumes da rodoviária de Porto Alegre. A descoberta foi feita por funcionários do local na manhã de segunda-feira (1º). A mala havia sido deixada há 12 dias.

Em entrevista ao programa Bom Dia Rio Grande, da RBS TV, o diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Mario Souza, atualizou o andamento da investigação. A polícia teve acesso às imagens de câmeras da rodoviária, mas não está dando detalhes sobre o suspeito. A reportagem apurou que o suspeito de levar a mala era um homem de “mais idade”, usava luvas, máscara N95 e boné.

A polícia afirma já estar próximo de chegar ao possível autor do crime.

— A investigação está bem avançada. Pedimos exames ao IGP para que a gente possa prender o autor o mais breve possível. Estamos muito próximos de prender quem fez isso — afirmou Mario Souza.

Segundo o diretor do DHPP, ao que tudo indica, não se trata de um caso relacionado ao crime organizado. Em relação aos braços e pernas encontrados na rua Fagundes Varela, bairro Santo Antônio, dia 13 de agosto, há um entendimento da polícia de que possa ser a mesma vítima ou a mesma autoria. Um exame do IGP irá confirmar se existe relação entre os dois episódios.

É um corte feito por alguém que tem alguma técnica de corte. Certamente a pessoa que fez isso detém essa habilidade. O rastro do crime já está feito. Nas facções, quando fazem isso, cortam com machado, quebram, e esse corte foi feito desmembrando o corpo da vítima. No contexto emotivo, longe do crime organizado. Pela experiência dos investigadores, está caminhando para uma situação da vítima conhecer quem organizou o assassinato. MARIO SOUZA Diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa

A investigação apurou que o suspeito chegou ao guarda-volumes da rodoviária dizendo que outra pessoa buscaria a bagagem. Ele informou um CPF em seu nome e outro no nome da pessoa que supostamente buscaria a bagagem. A polícia acredita que ele tenha usado dados falsos. A origem dos documentos ainda é investigada.