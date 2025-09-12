Segurança

Minas do Leão
Caso de entregador morto em ataque de quatro pitbulls é investigado como homicídio culposo; família faz protesto

Américo Sampaio de Souza, 63 anos, foi sepultado nesta sexta-feira, dia em que familiares realizaram protesto em frente à casa onde o incidente aconteceu

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

