Casal é morto a tiros na entrada do bairro Jardim Algarve, em Alvorada

Um homem e uma mulher foram mortos a tiros na noite de domingo (14), em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. O casal foi localizado por volta das 20h na Avenida Lourdes Monteiro, na entrada do bairro Jardim Algarve.

A Brigada Militar foi acionada por moradores que ouviram diversos disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o casal já sem vida.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram executadas na avenida onde os corpos foram achados. O homem, de 27 anos, foi atingido por quatro disparos, estava com as mãos amarradas e usava duas tornozeleiras eletrônica. A mulher, ainda não identificada, foi baleada duas vezes.

Segundo a Polícia Civil, o uso de duas tornozeleiras simultaneamente nunca havia sido flagrada pela equipe de Alvorada. Conforme os agentes, um dos equipamentos é referente a um caso de violência doméstica e outra por decisão de Vara de Execução Penal.