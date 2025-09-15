Segurança

Violência
Notícia

Casal é morto a tiros na entrada do bairro Jardim Algarve, em Alvorada

Vítimas foram encontradas sem vida na Avenida Lourdes Monteiro; homem usava tornozeleira eletrônica

Tiago Bitencourt

