Casal é assassinado a tiros em casa, em Candelária

Um casal foi morto a tiros dentro de casa em Candelária, no Vale do Rio Pardo, na madrugada desta segunda-feira (1º). O crime aconteceu por volta das 3h no bairro Marilene.

As vítimas foram identificadas como Pedro Emanuel Quintana Alves, 28 anos, e Cíntia Rodrigues Moura dos Santos, 22. De acordo com a Polícia Civil, os dois foram atingidos por vários disparos de arma de fogo, inclusive, na cabeça.

Conforme a investigação, uma motocicleta foi usada para chegar até a residência, mas ainda não se sabe se o ataque foi cometido por uma ou duas pessoas.

A polícia apura se a execução tem relação com o tráfico de drogas, crime pelo qual o casal tinha antecedentes.