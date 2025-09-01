Segurança

Vale do Rio Pardo
Notícia

Casal é assassinado a tiros em casa, em Candelária

Pedro Emanuel Quintana Alves e Cíntia Rodrigues Moura dos Santos foram atingidos por diversos disparos. Polícia investiga ligação com o tráfico de drogas

Zero Hora

