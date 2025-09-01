Casal é assassinado a tiros em casa, em Candelária

Um casal foi morto a tiros dentro de casa em Candelária, no Vale do Rio Pardo, na madrugada desta segunda-feira (1º). O crime aconteceu por volta das 3h no bairro Marilene.
As vítimas foram identificadas como Pedro Emanuel Quintana Alves, 28 anos, e Cíntia Rodrigues Moura dos Santos, 22. De acordo com a Polícia Civil, os dois foram atingidos por vários disparos de arma de fogo, inclusive, na cabeça.
Conforme a investigação, uma motocicleta foi usada para chegar até a residência, mas ainda não se sabe se o ataque foi cometido por uma ou duas pessoas.
A polícia apura se a execução tem relação com o tráfico de drogas, crime pelo qual o casal tinha antecedentes.
*Produção: Fernanda Axelrud